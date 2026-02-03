La palabra española que hace reír a un estadounidense y usamos más de lo que creemos

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Marcus, conocido como @Permanentmarcus1, se ha vuelto a hacer viral en TikTok tras compartir cuál es su palabra favorita en español. No es "amor", "fiesta" ni ninguna de las que suelen fascinar a los extranjeros. No. Su elegida es mucho más inesperada, divertida y, según él, "infantil": tiquismiquis.

El encanto inesperado de "tiquismiquis" según un extranjero en León

En un vídeo revela que su palabra preferida en español es "tiquismiquis", término que define a una persona especialmente quisquillosa, puntillosa o "picky", como se dice en inglés. El momento en que intenta pronunciarla, ya es de por sí hilarante, pero lo que realmente provoca ternura es la forma en la que conecta con una palabra tan específica y culturalmente cargada.

Con humor y sorpresa, relata cómo le hace gracia cada vez que la escucha, especialmente en boca de su suegra española. «No seas tan tiquismiquis», le dice ella cuando se pone quisquilloso con la comida. Para él, esa frase resume un universo de cariño, corrección y cotidianidad. «Suena tan infantil… y me encanta», dice entre risas.

Y lo más interesante es que muchos españoles ni siquiera se dan cuenta de cuánto usan esa palabra, o de lo expresiva y rica que es hasta que alguien la señala con tanto entusiasmo.

De dónde viene "tiquismiquis" y por qué suena tan graciosa

Aunque hoy suene casi como una palabra inventada por niños, tiquismiquis tiene un origen curioso: deriva de la expresión latina tibi, michi ("para ti, para mí"), usada antiguamente en discusiones o repartos, y que fue deformándose fonéticamente hasta convertirse en la fórmula burlesca tichi michi. A partir de ahí, evolucionó a tiquismiquis, con ese sonido repetitivo y juguetón que hoy la hace tan característica. El término aparece documentado ya en el siglo XVII en textos coloquiales y literarios, siempre asociado a personas excesivamente detallistas o exigentes con minucias. La RAE la define como "persona que pone reparos vanos o de poquísima importancia".