No es de Hermès ni de Chanel: el paraguas de Carmen Lomana viene de León y es de titanio

Carmen Lomana, con su estilo elegante y clásico, en un acto reciente donde volvió a acaparar todas las miradasGetty Images

No todo en Carmen Lomana son joyas vintage, bolsos de colección o blazers de sastrería impecable. A veces, sus declaraciones más reveladoras surgen de lo cotidiano. Durante su última intervención en Fin de semana de Cristina López Schlichting en Cope, la empresaria y socialité dejó una frase que nadie esperaba:

«No hay prenda más incómoda que un paraguas».

¿La solución que ella encontró? Un paraguas pequeñito, de titanio, que compró en una ferretería leonesa de Madrid. Nada de uno de marcas de lujo ni diseño excéntrico. «Lo llevo en el bolsillo de la gabardina o en el bolso, no pesa nada», explicó con naturalidad, dejando claro que el estilo también puede ser funcional y sin etiquetas. Confesó que lo pierde con facilidad y que espera no perder este porque es maravilloso. «El uno de mis activos favoritos», sentencia.

Además, para ella es necesario utilizarlo, aunque solo sea por la cabeza, cuando llueve porque «el pelo se te pone de espanto».

«Yo no quiero seguir hablando de esto»: la tensión con Ágatha sigue viva

El tono de la conversación cambió cuando se le preguntó por su reciente aparición televisiva junto a Ágatha Ruiz de la Prada. Carmen se mostró muy clara: «Es la persona que menos cuenta en mi vida», dijo, visiblemente harta de que la sigan vinculando con su examiga.

Explicó que su representante llevaba más de un año proponiéndole una reconciliación: «Me decía: "¿Por qué no haces las paces?" y yo le respondía: "Porque me ha hecho mucho daño"». Lomana asegura que fue Ágatha quien negó haberla atacado públicamente, a pesar de que se sentó en varios platós a hablar mal de ella. «Se llegó a sentar diciendo que venía a destrozarme», dijo tajante.

Cuando se vieron obligadas a decir tres cosas buenas la una de la otra, Carmen accedió con elegancia: «Es muy trabajadora, fue divertida en su momento y generosa cuando éramos amigas». Ágatha, en cambio, solo dijo que Lomana «se maquilla bien» y que «a veces se viste bien». El público entendió que esa "reconciliación" fue más un gesto televisivo que un cierre real. «Podía haberla liquidado, pero no es mi estilo», sentenció Carmen.

El estilo de pasarela, bajo la lupa: «La gente se viste para estar contenta, no con cara de mal genio»

Con la moda como telón de fondo, Lomana también dejó otra reflexión potente: criticó el gesto serio y distante que se ha impuesto en los desfiles actuales. «Después de aquella época maravillosa de las modelos de los 90 como Claudia Schiffer o Linda Evangelista, que salían felices, llegó este cabreo horroroso», afirmó.

Y fue más allá: «Las modelos ahora parecen enfadadas. Es una tontería. Si llevas un traje bonito, ¿por qué no vas feliz?». Lamentó que esa actitud proyecte una imagen excluyente que no conecta con la mujer real. «Con esas modelos no te puedes identificar. Aunque no comas en dos meses, te mueres más gorda que ellas», remató sin filtros.

Sobre relaciones y ghosting: «Es una cobardía no decir la verdad»

En el tramo final del programa, Carmen respondió con madurez a un oyente que no sabía cómo cortar con su pareja. Fue directa: «Si no te hace feliz, hay que enfrentarlo. Es una cobardía no decirlo. Y quizá a la otra persona le pasa igual».

También condenó el ghosting (desaparecer sin dar explicaciones) con una frase que resonó fuerte: «A veces simplemente tienes que decir: "Ya no siento nada"».