«Este estaba enrollado con la otra»: Carmen Lomana revela la crisis más dura entre Kate y Guillermo

En su habitual colaboración en el programa de Cristina López Schlichting en COPE, Carmen Lomana abordó con claridad los rumores sobre la supuesta crisis matrimonial entre Kate Middleton y el príncipe Guillermo, motivada por la reciente incorporación de una experta en comunicación de crisis al equipo de los herederos al trono británico. Fiel a su estilo directo, Lomana fue tajante: «No pueden ni deben separarse. Son una pareja maravillosa y los futuros reyes».

La colaboradora recordó que la pareja ya atravesó una crisis anterior «horrorosa» provocada por una «íntima amiga de ellos». En ese contexto, aseguró que Guillermo «estaba enrollado con la otra», pero que todo se paró y él «se portó». Lomana subrayó la importancia del matrimonio para la estabilidad institucional en Reino Unido: «El pueblo inglés ya es que le da los siete males porque la adoran a ella y no quieren tener aquí una segunda historia».

A pesar de los rumores recientes, que apuntan a una supuesta ausencia de gestos públicos de cariño entre la pareja, como la falta de una felicitación por el cumpleaños de Kate, Carmen Lomana relativizó estas señales: «Porque no se han mandado mensajes no significa que estén en crisis».

Un repaso por la actualidad con el sello Lomana

Durante la emisión, Lomana también compartió su opinión sobre otros asuntos de actualidad. Al hablar de Emmanuel Macron en el foro de Davos, defendió su estilo y su uso de gafas oscuras pese al protocolo: «Justificado estaba porque estaba guapísimo. No te las quites, ni que te duela el ojo». Justificó además que el presidente francés sufre un problema ocular que le obliga a protegerse de la luz.

Sobre Iñaki Urdangarin, la colaboradora fue implacable al conocer la noticia de que el exduque de Palma publicará sus memorias: «Este tonto de lava que se pone a escribir memorias… calladito estaría mejor». Lomana ironizó sobre su nueva actividad profesional asesorando a ejecutivos: «¿Qué les asesora? ¿Cómo enriquecerse?». También criticó el boom editorial de autobiografías: «Me arrepiento de haber escrito las mías porque ha sido una gandia por mucho petardeo escribiendo».

Además, expresó su admiración por Valentino, recientemente fallecido, con quien mantuvo una relación cercana y del que conserva varios vestidos. «Le conocí muchísimo», dijo, y recordó con cariño un vestido icónico de 1969 que logró conseguir en su versión limitada.

En el caso de Julio Iglesias, al hablar sobre la denuncia archivada en su contra, destacó la afectación emocional que el cantante ha atravesado. También se pronunció sobre Froilán y su residencia en Abu Dabi, subrayando el afecto que el rey Juan Carlos le tiene.

Finalmente, en una reflexión sobre su rutina personal, Lomana reveló cómo logra gestionar una agenda repleta de compromisos: «Soy una persona muy controlada, con mucha fuerza mental, porque si no estaría loca ya». Su secreto, asegura, es la disciplina y la organización: «Pareces germánica», le dijeron en el estudio.