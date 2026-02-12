Se cumplen 11 años del vestido más viral que rompió Internet: ¿por qué cada persona lo veía de un color?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En febrero de 2015, una fotografía de baja resolución se convirtió en el experimento sociológico y neurocientífico más grande de la era digital. Lo que comenzó como una discrepancia familiar terminó desafiando nuestra comprensión colectiva sobre la percepción visual y la subjetividad de la realidad.

Todo comenzó cuando Cecilia Bleasdale tomó una foto de un vestido que planeaba usar para la boda de su hija. Al enviarla, la familia no lograba ponerse de acuerdo con el color. La imagen terminó en Tumblr y, en cuestión de horas, se convirtió en un debate global bajo el hashtag #TheDress.

A pesar de que el vestido era de color azul real y negro, según confirmó el propio fabricante Roman Originals, millones de personas afirmaban con total certeza verlo de color blanco y dorado. Esta división no se debió a un fallo en los monitores ni a problemas de visión ocular, sino a un proceso cerebral complejo conocido como constancia del color.

Uno de los vestidos más virales de Internet.

Qué dice la ciencia

Si tu cerebro interpretó que el vestido estaba en una sombra o iluminado por luz azul, automáticamente "descontó" el azul y lo viste blanco y dorado. Si tu cerebro interpretó que el vestido estaba bajo una luz amarillenta/artificial, identificó los colores reales y lo viste azul y negro.

Esta fue la primera vez que un experimento neurocientífico masivo ocurrió de forma accidental. Nuestro sistema visual intentó compensar la sobreexposición de la foto de diferentes maneras.

El vestido real era el modelo Lace Bodycon Dress de la marca británica Roman Originals. Sus colores oficiales eran azul y encaje negro. No obstante, la marca aprovechó el tirón y poco después fabricó una versión única en blanco y dorado para una subasta benéfica.