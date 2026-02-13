Las coronas tiemblan con Epstein

Publicado por Joaquina Dueñas Madrid Creado: Actualizado:

Nadie está a salvo. Ni las Casas Reales, que se están viendo salpicadas por las relaciones que algunos de sus miembros mantuvieron con Jeffrey Epstein. La última en salir al paso ha sido la casa real belga que ha emitido un comunicado desmintiendo categóricamente las informaciones que unen a la reina emérita Paola con el delincuente estadounidense.

De uno de los correos electrónicos desclasificados se desprende que la monarca emérita, de 88 años, habría enviado «saludos» al financiero en 2011, tras coincidir con él en el Foro Económico Mundial de Davos ese mismo año. El comunicado de la corona belga desmiente punto por punto esa posibilidad detallando que, «Su Alteza Real la Princesa Matilde estuvo presente en el Foro Económico Mundial de Davos ese año, junto con Su Alteza Real el Príncipe Felipe (ahora Sus Majestades los Reyes)», por lo que el supuesto encuentro no habría sido posible. «Como nunca conoció personalmente a Jeffrey Epstein ni tuvo contacto con él de ninguna otra manera, obviamente no le envió saludos a través de Lawrence Kraus, de quien la reina, por lo demás, no tiene ningún recuerdo», zanja.

Quien sí ha confirmado haber coincidido con Epstein ha sido el príncipe Lorenzo, quien ha manifestado que «se puso en contacto conmigo en varias ocasiones. Me hacía preguntas a las que nunca di respuesta. Quería conocer a mis padres para presentarlos a sus amigos multimillonarios: le respondí que mis padres no estaban en venta ni para ser exhibidos».

Más difícil lo tienen otras monarquías para esquivar el escándalo a pesar de sus arduos esfuerzos. El caso más claro y documentado es el del expríncipe Andrés que ha sido expulsado de la monarquía británica, perdiendo todos sus títulos y patrocinios, así como la que había sido su residencia durante décadas, Royal Lodge. En su caso, no sólo existen evidencias de una fuerte amistad entre ambos cultivada a lo largo de los años, sino que hay testimonio gráfico y una de las víctimas, Virginia Giuffre, se atrevió a denunciarle por abuso sexual. A pesar de llegar a un acuerdo económico para evitar el juicio y de publicar un libro para gritar al mundo lo que había vivido, la mujer terminó suicidándose en abril de 2025.

Sarah Ferguson también mantenía una excelente relación con el pederasta, a tenor de los cariñosos mensajes que le dedicaba en sus correos electrónicos. Se dirigía a él como «mi querido, espectacular y especial amigo Jeffrey» para calificarlo de «leyenda» o decirle que estaba «muy orgullosa» de él. Unas comunicaciones que mantuvieron el mismo tono después de que salieran a la luz los casos de pederastia y abuso sexual. «Estoy a tu servicio. Cásate conmigo», le decía en otro de los correos. Incluso aceptó ayuda financiera del magnate, como ella misma ha reconocido.

Los papeles Esptein también han puesto en el disparadero a la princesa heredera Mette-Marit de Noruega en el peor momento para ella, cuando se juzga a su hijo Marius Borg por 38 delitos, algunos de ellos tan graves como agresiones sexuales, grabaciones íntimas de mujeres sin su consentimiento o tráfico de drogas. La esposa del príncipe Haakon se alojó en la isla del delincuente sexual y mantuvo correspondencia con él.

«Entendemos el enorme revuelo ante lo que ha surgido en los últimos días. La Princesa Heredera rechaza rotundamente los abusos y actos criminales de Epstein. Lamenta profundamente no haber comprendido a tiempo qué clase de persona era. La Princesa Heredera quiere contar lo sucedido y explicarse con más detalles», informó la casa real noruega en un comunicado, mientras Mette-Marit, retirada de la agenda pública desde hace meses por el agravamiento de su dolencia respiratoria pidió disculpas: «Quisiera expresar mi más profundo pesar por mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante disculparme con todos ustedes por haberlos decepcionado. Algunos mensajes entre Epstein y yo no representan la persona que quiero ser. También me disculpo por la situación en la que he puesto a la Familia Real, especialmente al Rey y a la Reina».

También desapareció de la vida pública la princesa Sofía de Suecia, esposa del príncipe Carlos Felipe, en cuanto salió a la luz que había conocido al empresario estadounidense hace dos décadas, cuando ella tenía 20 años. Coincidió con él en varias ocasiones y en 2012, fue invitada por el pederasta a una proyección privada de ‘Los Miserables’ en Broadway.

«Nadie puede recordar a todas las personas que ha conocido en su vida, pero la princesa Sofía recuerda que se encontró con Epstein un par de veces hace unos 20 años. Queremos aclarar que esto ocurrió en contextos sociales, como un restaurante o en el estreno de una película», argumentó la casa real sueca.

También el rey Juan Carlos ha visto su nombre salpicado. El emérito aparece en un correo electrónico fechado el 11 de septiembre de 2018 escrito por la actriz y publicista Peggy Siegal a Jeffrey Epstein en el que le dice que por la noche cenará con el monarca en Nueva York, en un encuentro «organizado por Pepe Fanjul para 30 amigos».