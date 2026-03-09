La pregunta sobre la astronauta leonesa Sara García en 'Saber y Ganar' que el concursante no supo responder

La científica leonesa y astronauta de reserva de la ESA, Sara García, durante una comparecencia ante los mediosGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La figura de Sara García Alonso se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes referentes de la ciencia española. Investigadora en el ámbito de la biotecnología y astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea, su trayectoria ha trascendido el ámbito académico para convertirse también en un símbolo de talento científico. Este domingo, además, su nombre apareció en uno de los espacios televisivos más emblemáticos del conocimiento en España: el concurso 'Saber y Ganar.'

La coincidencia no pasó desapercibida, especialmente porque la emisión se produjo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En esa jornada marcada por la visibilidad femenina en distintos ámbitos profesionales, el programa de La 2 dedicó una de sus preguntas a la científica leonesa, recordando algunos de los hitos más destacados de su carrera.

Sara García en 'Saber y Ganar': la pregunta que puso a prueba al concursante

Durante una de las secciones del concurso, se planteó una cuestión relacionada con el trabajo científico de Sara García. En el enunciado se mencionaban algunos de los logros que han marcado su trayectoria reciente, entre ellos su selección en 2022 como astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea, un proceso altamente competitivo al que se presentaron miles de aspirantes de toda Europa.

La pregunta buscaba que el concursante identificara el área científica en la que desarrolla su investigación. Sin embargo, el participante se equivocó al responder que su trabajo estaba vinculado con la neurociencia.

La respuesta correcta era la oncología, disciplina en la que Sara García centra su labor investigadora. Su trabajo está orientado al desarrollo de nuevos tratamientos contra determinados tipos de cáncer, una línea de investigación especialmente relevante en la actualidad.

El error del concursante dejó un momento curioso en el programa, ya que el nombre de la científica ha ganado notoriedad en los últimos años y muchos espectadores ya reconocen su trayectoria.

Sara García y su trabajo científico contra el cáncer

Más allá de su presencia mediática, la carrera de Sara García está marcada por su labor en investigación biomédica. Licenciada en Biotecnología por la Universidad de León, ha dedicado su actividad científica al estudio de terapias innovadoras contra tumores especialmente complejos.

Entre sus líneas de investigación destacan proyectos orientados al desarrollo de fármacos dirigidos a combatir cánceres como el de pulmón o el de páncreas, dos de los más difíciles de tratar en la actualidad.

Este trabajo se desarrolla dentro de equipos científicos que buscan mejorar las opciones terapéuticas disponibles y avanzar hacia tratamientos más eficaces. En ese contexto, su perfil combina investigación avanzada con una creciente presencia pública como divulgadora científica.