El pueblo a unas dos horas y media de León donde Samantha Vallejo-Nájera encontró su refugio gastronómico

Samantha Vallejo-Nájera junto a uno de los profesionales de su equipo gastronómico vinculado a su proyecto en Pedraza.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Las calles empedradas, las fachadas de piedra y el aroma de la cocina castellana forman parte del paisaje cotidiano de Pedraza, el pueblo segoviano que ha conquistado a Samantha Vallejo-Nájera. La jurado de MasterChef ha elegido esta villa medieval de Castilla y León para dar forma a uno de sus proyectos más personales, un espacio donde gastronomía y tradición conviven en pleno corazón histórico. La cocinera puso en marcha Casa Taberna, un espacio que combina restaurante, taberna y alojamiento en una histórica casona castellana.

A poco más de dos horas de León, Pedraza conserva intacta esa estética castellana que mantiene una imagen que resume el encanto más reconocible de la Castilla medieval. Su muralla, la emblemática puerta de acceso y la Plaza Mayor porticada dibujan una imagen reconocible entre los pueblos más admirados de España. Entre esas calles llenas de historia, Samantha ha encontrado el lugar ideal para desarrollar una propuesta muy conectada con la cocina de raíz y el placer de recibir alrededor de una mesa.

Samantha Vallejo-Nájera y Pedraza: el pueblo medieval donde hizo realidad uno de sus sueños

Pedraza ocupa un lugar privilegiado en la provincia de Segovia. Declarada conjunto monumental hace décadas, esta localidad mantiene intacta su esencia medieval gracias a una arquitectura marcada por casonas señoriales, balcones de madera y escudos nobiliarios que aparecen al girar cada esquina.

En este escenario, Samantha Vallejo-Nájera ha impulsado un proyecto hostelero instalado en una histórica casa castellana. La propuesta combina gastronomía, alojamiento y una atmósfera acogedora donde las brasas, la cocina tradicional y los materiales nobles marcan la personalidad del espacio. Piedra, madera y chimeneas acompañan una experiencia profundamente vinculada al carácter del pueblo.

La Plaza Mayor representa uno de los rincones más especiales de Pedraza. Vecinos y viajeros se reúnen alrededor de terrazas y restaurantes mientras el ritmo pausado del municipio invita a quedarse más tiempo del previsto.

Pedraza, el pueblo de Samantha Vallejo-Nájera que guarda siglos de historia

El castillo medieval se alza como uno de los grandes símbolos de Pedraza y domina el perfil de la villa desde uno de sus extremos. La fortaleza vivió distintas transformaciones desde la Edad Media y conserva elementos históricos que recuerdan su importancia dentro de Castilla.

Durante el siglo XX, el artista Ignacio Zuloaga impulsó parte de su restauración y convirtió el recinto en un espacio creativo que hoy mantiene viva parte de su legado cultural. El resultado es una combinación muy singular entre patrimonio, arte e historia que suma todavía más atractivo a la visita.

Las calles silenciosas, las plazas de piedra y la cuidada conservación arquitectónica han convertido a Pedraza en uno de los destinos más fotografiados de Segovia, especialmente durante los meses de otoño y verano.

El entorno natural de Pedraza completa una escapada perfecta para amantes del turismo rural. Los caminos cercanos al río Cega y varias rutas senderistas atraviesan paisajes de ribera y zonas boscosas ideales para recorrer a pie.

La gastronomía merece un capítulo aparte. Lechazo, cochinillo, sopas castellanas y recetas de cuchara forman parte de una cocina profundamente ligada al territorio. En ese contexto, la apuesta de Samantha Vallejo-Nájera encaja con naturalidad en una localidad donde la mesa forma parte de la identidad del pueblo.