El secreto de Ángel León para lograr el pescado frito perfecto en casa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Lograr un pescado frito crujiente por fuera, jugoso por dentro y con un sabor auténtico es un reto que muchos cocineros aficionados intentan replicar en sus hogares. Ángel León, el prestigioso 'Chef del Mar' poseedor de varias estrellas Michelin, ha compartido su técnica definitiva para elevar este plato tradicional a un nivel profesional.

Según el experto, la clave comienza mucho antes de acercar el pescado al aceite: nunca debe pasarse por agua dulce. Este gesto habitual resta sabor y humedad a la pieza, desvirtuando la experiencia gastronómica. Para conseguir ese rebozado impecable, el chef subraya que el pescado frito no debe llevar ni pan rallado ni huevo, ya que estos ingredientes cambiarían la naturaleza del plato. La verdadera magia reside en el uso de una mezcla de tres tipos de harina —trigo, garbanzo y una especial para freír—, combinadas a partes iguales. Este preparado permite obtener una textura mucho más ligera, fina y crujiente, evitando que el resultado final quede pesado o excesivamente aceitoso. Finalmente, la técnica de cocción es fundamental para el éxito del plato.

Ángel León recomienda utilizar abundante aceite de oliva caliente, pero sin permitir que humee, para asegurar que el pescado se selle rápidamente conservando sus jugos internos. Es importante freír el pescado en tandas pequeñas y, una vez retirado del fuego, dejar que repose brevemente sobre papel absorbente para eliminar cualquier exceso de grasa. Con estos sencillos pero precisos consejos, es posible disfrutar de una experiencia propia de la alta cocina en nuestra propia cocina. recetas.elperiodico.com