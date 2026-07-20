Estrellas de Hollywood, política y leyendas del fútbol: el palco de lujo de la gran final del Mundial 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 disputada no solo acaparó las miradas de millones de espectadores en todo el planeta sobre el césped, sino que convirtió el palco de autoridades y zonas VIP del MetLife Stadium en un auténtico hervidero de estrellas internacionales. El trascendental encuentro congregó a una constelación de rostros conocidos del séptimo arte, la primera línea de la política y mitos legendarios del balompié mundial que no quisieron perderse el desenlace del torneo.

Entre los asistentes más destacados sobresalió la presencia de pesos pesados de Hollywood como Tom Cruise y Timothée Chalamet, quienes vivieron con gran expectación cada jugada desde las gradas del estadio junto a reconocidos actores de la talla de Javier Bardem. El toque institucional y gubernamental estuvo representado por la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como por el joven tenista español Carlos Alcaraz, flamante embajador del deporte nacional que cruzó el charco para apoyar al combinado en la cita norteamericana.

El deporte rey contó además con una representación de auténtico lujo sobre el palco gracias a la presencia de campeones históricos que saben lo que es la gloria mundialista y europea. Exfutbolistas de leyenda como Sergio Ramos, Carles Puyol e Iker Casillas disfrutaron del espectáculo futbolístico analizando cada detalle táctico del choque definitivo, aportando la veteranía y el alma de los grandes triunfadores del pasado.

La estampa final dejó claro que el evento trascendió lo puramente deportivo para erigirse en el acontecimiento social y cultural del año. Con un aforo volcado y la atención de la industria del entretenimiento mundial volcada en Nueva Jersey, el colofón del Mundial coronó tanto al nuevo campeón sobre el terreno de juego como a la alfombra roja improvisada más exclusiva del planeta.