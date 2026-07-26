La sorpresa de Alaska en Riaño: "Unas de las mejores patatas fritas que he comido nunca"

Publicado por David F. Hernández León Creado: Actualizado:

La cantante hispanomexicana Alaska después del concierto de Fangoria este sábado en Riaño publicó un 'post' de Instagram donde aparece con una bolsa de patatas fritas. Este aperitivo de las tradicionales Patatas Marcos, le llegó en una cesta con otros productos típicos de León. Pero de entre todos se quedó fascinada con las patatas fritas.

Fue tal el disfrute de la artista que publicó de manera espontánea en sus redes:“¡Unas de las mejores patatas fritas que he comido nunca! ¡Que viva el producto local!”. Así pues, aprovechó para dar a conocer la firma de una freiduría tradicional de la ciudad de León. Además, ella misma aclara que no es publicidad, ya que lo quería compartir simplemente porque le han encantado y porque es libre de compartir su gusto. De hecho, mencionó su "vicio por las patatas fritas".

"Me parece una historia bonita por la reivindicación que hace del producto local leonés", apuntaron los propietarios de esta conocida empresa familiar leonesa.