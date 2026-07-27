El pueblo de la provincia de León en el que Alaska se hospedó después del concierto de Fangoria

Publicado por David F. Hernández León Creado: Actualizado:

La cantante hispanomexicana alargó su estancia en la provincia de León después del concierto de Fangoria en Riaño. Tampoco se fue muy lejos del pueblo en el que actuó, ya que disfrutó de un hospedaje en la localidad de Boca de Huérgano, una de las villas que da entrada al Parque Natural de Picos de Europa.

En una publicación en la cuenta de Faceboook del Hotel de la Reina, ubicado en Boca de Huérgano, Nacho Canut, integrante del dúo de Fangoria, también se dejó ver en la casa rural. Los dueños del hotel comentaron en su perfil de la red social que fue "un placer tenerlos aquí en el hotel".