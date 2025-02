Adopta un perro: Madox, el perro al que no quieren porque creció

No ha tenido mucha suerte. Desde que nació. Vino en una camada no deseada. Lo abandonaron en la calle, vagando por La Bañeza. Sólo, siendo apenas un cachorro. Quizá porque no era lo que esperaban, quizá porque los cachorros crecen y él lo hizo. Estuvo a punto de acabar en una perrera. Sólo una familia se ha interesado por él pero el día que iban a adoptarlo, no se presentaron.

Madox sigue siendo un cachorro. Tiene apenas un año. Es un mestizo de mastín y boxer. Sociable, obediente, se lleva muy bien con perros.

Madox en su casa de acogida.DL

Está desparasitado, vacunado, chipado y castrado. Buscan para él una familia que quiera dar una oportunidad a un pequeño gran cachorrón. Porque Madox pesa un poco menos de 40 kilos. Su casa de acogida y la protectora se niegan a pensar que no encontrará familia sólo porque es grande. "Si conocieran cómo es, ni lo dudarían, es un gran perros, un perro excepcional", dicen.

Esta en la protectora de La Bañeza Pabycap. El contacto es el correo electrónico mariviamado@hotmail.com o el número de teléfono 691733282.