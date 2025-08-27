Adopta un gato: El gato sin nombre quemado en un incendio

No tiene nombre aún. Y es que en Peludines sin Suerte, la protectora de Ponferrada, no dan a basto a recoger a los gatos afectados por los incendios que asolan la provincia desde hace 20 días. A ellos les llegan los animales heridos o perdidos de los incendios de la comarca. Al gato sin nombre lo encontraron huyendo del fuego de Carucedo. Desorientado, asustado, quemado. Como cientos de animales que sufren también las consecuencias de los fuegos. Él se salvó. Sus hermanos murieron abrasados.

Está bajo cuidados veterinarios. Él y otros 30 gatos más acogidos por la protectora berciana buscan familia. Están todos en la asociación Peludines sin Suerte. El contacto para adopciones de estos animales rescatados de los incendios es a través del correo apapeludinessinsuerte@gmail.com.