Adopta un gato: Coco y Sombra, los gatos que llamaban a su madre pero ella ya no podía volver

No tienen ni un mes y ya han perdido a su madre. La atropellaron cuando iba a buscar comida para alimentarlos. Se quedaron solos, en la calle, en un pueblo, sin posibilidades de defenderse y sobrevivir. A Coco y Sombra los encontraron muertos de hambre, maullando desesperados llamando a su madre. Pero ella ya no podía volver. En cambio, llegó un ángel. Y así han encontrado protección en Huellitas del Esla.

«Coco es chica, una belleza atigrada, y Sombra chico, una pequeña pantera negra con machas blancas», dice su cuidadora. Buscan familia. Están en Huellitas del Esla. El contacto para su adopción es el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o el número de teléfono 635 85 01 62.