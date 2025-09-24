Adopta un gato: Jumper, el gato que sabe caminar con correa por la calle, busca a su familia

Extraña que lo hayan dejado abandonado, pero puede ser. Extraña porque es un gato súper sociable, dulce, educado y muy tranquilo. A Jumper además le encanta pasear. Lo hace todos los días, con un arnés. Por la calle. «Y lo hace muy bien», aseguran las cuidadoras que lo han acogido. Le gusta salir. Y relacionarse con humanos. Es muy cariñoso, dicen, para ser callejero.

Llevaba tres días vagando por la plaza de San Martín y por la la zona de la iglesia de la Trinidad, en Sahagún. Pero Jumper no tiene chip. Imposible saber qué le ha pasado. Así que buscan a su familia. O a una familia que lo quiera adoptar. Y aunque ahora está protegido y cuidado, vive momentáneamente en un garaje que tiene ventana pero no entra el sol. Y ya está dicho que a Jumper le gusta el calor. Si eres su dueño o quieres serlo, el contacto es el número de teléfono 650319550.