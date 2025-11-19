Adopta un gato: Tabby, el gato que pedía ayuda debajo de un coche y subió solo a una casa
Como cada día, la cuidadora de una colonia fue a dar de comer a los gatos callejeros. Al regresar, escuchó el maullido insistente de un gato. Pedía ayuda debajo de un coche. Maullaba a todas las personas que pasaban cerca. La cuidadora se acercó a él y el gato, un bebé, se aferró a su pantalón. Luego, la siguió hasta su calle, entró él solo en el portal y subió con ella hasta su casa. Allí comió seguramente por primera vez en muchos días porque estaba muerto de hambre y luego, sintiéndose ya seguro quizá también por primera vez en muchos días, se quedó dormido. Profundamente. Confiado.
Tabby, le han puesto de nombre. Es un gato «extremadamente cariñoso», dice su cuidadora. «Se nota que es casero», apunta. «Un gran ronroneador», añade. Buscan para él una familia. «Pon a Tabby en tu vida, no te arrepentirás», dice su humana provisional. El contacto para adoptar a este gato que es todavía una cría es el 635 22 88 72.