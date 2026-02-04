Adopta un gato: Arlequin, Trufa y Deysi, los tres hermanos que perdieron a su madre bajo un coche

Se quedaron solos en la calle. Cinco gatines casi recién nacidos. A su madre la atropellaron en el Crucero este verano. No se pudo hacer nada por ella. Pero sí por su camada. Los recogieron a los cinco. Los alimentaron y les dieron cariño como si nada hubiera pasado. Humanos que se convirtieron en sus madres adoptivas. Dos han encontrado familia, pero Arlequín, Trufa y Deysi no han tenido, de momento, esa suerte.

Tienen siete meses y son gatos sociables y cariñosos. El contacto para su adopción es el número de teléfono móvil 659 110 738 o el correo electrónico protectora.bastet.leon@gmail.com.

Deysi.DL