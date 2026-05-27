Los otros vecinos reivindican su lugar en la ciudad con una fiesta

La asociación MasQPerros organiza por décimo año su MasQFiesta abierta a los vecinos con y sin perros. será el sábado en el Parque de la Candamia.DL

«Queremos ser la voz de los otros vecinos», dicen. Y lo han conseguido. «Queremos fomentar la convivencia entre los propietarios de perros y los que no lo son», añaden a continuación. Esto se les resiste algo más. «Queremos ser un lugar de encuentro y concienciar sobre lo que significa la tenencia de animales». Nada mejor para ser lugar de reunión que una fiesta. La MasQFiesta que desde hace diez años organiza la asociación MasQPerros-Los otros vecinos, una jornada festiva abierta a todos los ciudadanos de León, sean o no familia de dos piernas y cuatro patas, sean o no perrunos o gatunos. Diez años promoviendo, dicen, un modelo de ciudad «basado en la convivencia, el respeto, la responsabilidad y el disfrute compartido de los espacios públicos entre vecinos, vecinas y animales».

Esa cita ciudadana abierta a todos será este sábado 30 de mayo desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. El lugar elegido tiene significado: el Parque de la Candamia, uno de los grandes pulmones verdes de León que, sin embargo, está vetado a los animales por orden del Ayuntamiento. «Un espacio emblemático de la ciudad que mantiene importantes limitaciones para la presencia de perros más allá de ser una zona de tránsito», denuncia esta asociación vecinal. Este sábado, los perros podrán disfrutar del parque junto a sus familias. Al menos mientras dure la «masquefiesta».

«La MásQFiesta nació con el objetivo de fomentar la convivencia y la corresponsabilidad ciudadana. Desde MásQPerros defendemos y promovemos la construcción de una ciudad más amable y respetuosa que pasa por la educación, la participación y el encuentro entre vecinos, alejándose de modelos basados únicamente en la prohibición, el miedo o la sanción», añaden desde MasQPerros.

Esa reivindicación, y la de los derechos de los otros vecinos, que comparten la ciudad con el resto de los leoneses, quedarán recogidos en la lectura del manifiesto «Los Otros Vecinos 2026», un texto que, anuncian, volverá a reivindicar la necesidad de avanzar hacia un León más inclusivo, participativo y comprometido con la convivencia.

La invitación de MasQPerros es clara: «Animamos a toda la ciudadanía a sumarse a esta celebración y a compartir una jornada festiva y reivindicativa en favor de un León más animal y también más humano».

Cartel de la MasQFiesta de MasQPerros.

Así será la MasQFiesta:

— La jornada contará con una programación variada y pensada para todos los públicos

— Durante todo el día habrá actividades infantiles, música y animación

— Actuación del mago leonés José Colino

— Tradicional desfile de perros y familias

— Entrega del MásQPremio 2026

— Clase y baile de bachata

— Exhibición de Agility organizada por la Asociación Candamia y el Club Agility Esgaya, que comenzará a las 11:00 horas en las instalaciones situadas frente al parque

— Comida popular con opción de paella mixta o arroz vegetariano, con un precio de 8,50 euros por ración. Los tickets deberán adquirirse previamente en la Clínica Veterinaria la Palomera, La Azería, Papelería Rubén y Animalia 2000, todos en León ciudad.

— Actuación de la joven cantante leonesa María Campoy, que pondrá el broche musical a esta edición tan especial

— Durante toda la jornada habrá una zona destinada a asociaciones, en la que participarán diez entidades de la provincia de León dando a conocer su labor social, vecinal y animalista