Adopta un perro: Camilo, el gigante con el corazón roto

Lo encontraron abandonado, vagando por una carretera sin rumbo. Camilo, le pusieron sus rescatadoras, el nombre de un amigo. Tuvo suerte. Una primera vez. Y otra más, porque encontró familia. Y todo iba bien hasta que trajeron otro mastín y entonces Camilo ya no encajaba. Las puertas de su nueva casa se cerraron para él. «Sobra Camilo», dijeron, y lo llevaron de vuelta a la protectora. Fue jugando todo el camino, ajeno a su nuevo destino. Segunda vez abandonado. Le costó tiempo aceptar el adiós de este segundo abandono. Dos veces tuvo el calor de un hogar. Hoy vive de nuevo en el refugio.

En Piedras Blancas espera un alma noble, un mastín de dos años y porte sereno, un gigante que no mide tanto por su tamaño como por el cariño que da y que pide, un amigo de todos, un perrazo bueno. Buscan para él alguien que guíe su vida, que entienda su inmensidad, que sepa que se lleva por compañero un alma valiente, un perro que no sobre, que le guste compartir con él espacio, tierra y largos paseos por los caminos. El contacto para su adopción es a través del teléfono móvil 652 11 97 72 o por Instagram en @protectora_laciana.