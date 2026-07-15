Adopta un perro: Emiliano, el perro abandonado que ha aprendido a jugar otra vez

Apareció en San Emiliano con las tres «d» del abandono marcadas: descuidado, despistado, muy delgado. Emiliano le han puesto de nombre. A veces hay tantos animales perdidos o dejados en carreteras y pueblos que a las protectoras ya ni se les ocurren cómo bautizarlos. Él lo tenía fácil, el pueblo donde lo encontraron.

Es joven, aunque tenga algunas canas. Bajo los cuidados de la protectora ha aprendido muchas cosas, a perder el miedo, a confiar, a que ya no tiene que buscar agua y comida todos los días, que no es necesario huir cada hora del día, que hay un lugar seguro donde dormir, lo bien que sientan los cuidados y las caricias… y a jugar. Porque Emiliano se había olvidado de eso, de lo bien que se puede pasar jugando. Un pequeño torbellino al que le encanta salir, pasear, disfrutar, quemar energía, vivir la vida. Es, dicen sus cuidadores, obediente y cariñoso. Y pase muy bien con correa. Le gusta hace excursiones y también pasar el rato tumbado. Emiliano está bajo la protección de la asociación Piedras Blancas, de Laciana. El contacto para su adopción es a través de un mensaje directo en el Instagram de Piedras Blancas @protectora_laciana o en el número de teléfono móvil 652 11 97 72.