«La clave está en que amarillea»: Danael, bióloga experta en micología que arrasa en TikTok, revela el truco para distinguir un champiñón de una seta tóxica

A simple vista, parecen la misma seta. Comparten color, forma, hábitat y estructura. Pero mientras una es apto para el consumo, el otro puede provocar calambres, diarrea o vómitos intensos. La divulgadora científica Danael, bióloga especializada en micología y conocida en redes como @dependedelaseta, ha lanzado un vídeo en TikTok que ha captado la atención de miles por mostrar, de forma clara y didáctica, cómo identificar una de las especies tóxicas más engañosas del género Agaricus.

Un cambio de color como señal de alarma

En el vídeo, Danael explica con ayuda de imágenes de apoyo y diapositivas extraídas de sus talleres educativos la diferencia crítica entre dos hongos visualmente idénticos: el Agaricus campestris (champiñón silvestre comestible) y el Agaricus xanthodermus (conocido como champiñón amarillento, de toxicidad gastrointestinal).

Ambos crecen en entornos similares, presentan sombreros y láminas rosadas en sus primeras fases, y suelen aparecer en campos abiertos o parques urbanos. Sin embargo, como destaca la experta, la clave está en una reacción cromática casi inmediata:

«Al Agaricus xanthodermus, si se le hace un roce, si se le hace un corte, se empieza a tornar de color amarillo.»

Ese amarilleo —inexistente en el champiñón comestible— es una señal de advertencia inequívoca, que junto a un olor desagradable a fenol o tinta, debe disuadir por completo su consumo.

La confusión más común entre recolectores inexpertos

Lo que el vídeo subraya con rigor es el riesgo de confiar únicamente en la apariencia visual a la hora de recolectar setas. Danael incide en que las similitudes morfológicas entre especies pueden llevar a errores graves:

«Estas dos especies habitan en el mismo hábitat, sin embargo, una persona que no conozca quizá esta pequeña característica [...] posiblemente se confunda y termine consumiendo una especie tóxica.»

El Agaricus xanthodermus no es letal, pero puede generar efectos intensos en el tracto digestivo. Por eso, la divulgadora recalca que no basta con un conocimiento superficial o intuitivo:

«No sólo basta con conocer una especie al 50, al 60, al 70, sino que tienes que conocerla al 100 %.»

La consecuencia de ese razonamiento se traduce en una regla clara:

«Si no conoces una especial al mil por ciento, abstente de comerla.»

Los comentarios reflejan tanto sorpresa como agradecimiento. Algunos usuarios compartieron experiencias propias —«yo me encontré un honguito pequeño de un color casi café, tallo largo y cabeza en forma de disco, por si acaso no lo toqué»— y otros reflexionaron sobre la falta de cultura micológica.

En medio del humor, también hubo preguntas prácticas, como «¿y qué síntomas tiene consumir el hongo tóxico?», demostrando el interés real por la prevención.