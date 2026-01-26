Otra leche retirada por la presencia de la toxina cereulida

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Irlanda relativa a la posible presencia de cereulida en leches de fórmula de la marca Almiron.

En concreto, está afectado el producto Almirón Profutura 1, con fecha de caducidad del 19 de agosto de 2027. Esta leche de fórmula se comercializa en envases de 800 gramos y se conserva a temperatura ambiente.

La cereulida es una toxina, creada por ciertas cepas del microorganismo Bacillus cereus, que puede causar enfermedades transmitidas por alimentos como vómitos intensos y diarrea.

Comúnmente encontrado en materias primas y ocasionalmente en alimentos, como leche y productos lácteos. El Bacillus cereus es un microorganismo cuyas cepas, en su mayoría, no tienen impacto en la seguridad alimentaria. Sin embargo, tiene el potencial de crear toxinas, una de las cuales es la cereulida.

Este aviso es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio leches de fórmula afectadas por esta alerta que se abstengan de consumirlas. Esta agencia ya emitió un aviso a principios de enero donde alertaba de la presencia de esta misma toxina en leches de fórmula de la marca Nestlé y recientemente, amplió la alerta a productos de la marca Damira.