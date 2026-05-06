Ordenan la retirada de un lote de esta colonia para bebés por contener alérgenos no declarados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación del lote 24100513 del producto Suavinex Baby Cologne Memories. Estas medidas se han llevado a cabo tras detectarse la presencia de los alérgenos limonene, linalool y geraniol en una concentración superior al 0,001%, sin que estos figuren en la lista de ingredientes del etiquetado.

El reglamento sobre productos cosméticos establece que determinados alérgenos deben declararse en el etiquetado siempre que su concentración supere el 0,001 %. La ausencia de esta información en el etiquetado podría suponer un riesgo grave para la salud de las personas sensibilizadas, especialmente al tratarse de un producto destinado a población infantil.

La empresa responsable ya ha iniciado la retirada de esta colonia de los puntos de venta, así como la recuperación de los productos adquiridos por los usuarios.

La Agencia ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión. Si se dispone de alguna unidad de colonia del lote afectado, se recomienda no utilizarla y devolverla al punto de compra o a la empresa responsable para su devolución.