Ordenan la retirada de estos dos cosméticos por contener formaldehído entre sus ingredientes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación de todos los lotes de los productos cosméticos Inoar G.Hair 2 Anti-Volume Treatment e Inoar Moroccan Step 2 Capilary Treatment.

Estas medidas están motivadas por la detección de formaldehído, un ingrediente prohibido en la composición de productos cosméticos conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos. Este ingrediente aparece declarado en el etiquetado como formaldehyde.

La Aemps tuvo conocimiento del problema a través de dos alertas notificadas mediante el sistema de notificación europeo Safety Gate. La empresa responsable de la puesta en el mercado de estos productos cosméticos, Viva Linda Distribuciones SL, ya ha iniciado la retirada de los productos del mercado, así como la recuperación de las unidades adquiridas por los usuarios.

La agencia ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión. Asimismo, recomienda a los usuarios que tengan en sus hogares alguno de los productos afectados que no lo utilicen y se dirijan al establecimiento donde lo adquirieron para su devolución.