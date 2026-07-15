Dejarla encendida o apagarla del todo: Lo que de verdad debes hacer con tu nevera al irte de viaje (según la OCU)

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El gesto es casi instintivo: antes de cerrar la puerta para irnos de vacaciones, buscamos cualquier enchufe que podamos desconectar para ahorrar en la factura de la luz. Sin embargo, aplicar esta lógica a tu frigorífico igual no tiene tantas ventajas como piensas. La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha lanzado una advertencia clara para desmontar este mito doméstico, desvelando por qué apagar la nevera por completo o, por el contrario, dejarla funcionando a máxima potencia, puede acabar costándote un disgusto higiénico de moho y bacterias o una avería muy cara al regresar a casa.

Un fallo muy habitual

La escena se repite en muchos hogares: se vacía el frigorífico, se desconecta de la corriente y se cierra la puerta hasta la vuelta. El problema es que, al no ventilarse, la humedad queda atrapada y favorece la aparición de suciedad y bacterias.

Ese error es especialmente frecuente cuando el viaje será largo. Al regresar, lo habitual es encontrar el interior cargado de olor y con restos de condensación que obligan a una limpieza más profunda.

Qué recomiendan los expertos

La recomendación más repetida por especialistas en electrodomésticos y organismos de consumo es sencilla: si la nevera va a quedarse apagada durante varios días o semanas, conviene vaciarla, limpiarla bien y dejar la puerta ligeramente abierta.

Con ese pequeño gesto, el aire circula mejor y se reduce el riesgo de condensación, que es una de las principales causas del mal olor y del deterioro interior.

Cuándo conviene dejarla encendida

No siempre hace falta desenchufar el frigorífico antes de salir. Si la ausencia va a ser corta, lo más práctico suele ser dejarlo funcionando con normalidad, siempre que no quede comida en mal estado y el aparato esté en buen estado.

En cambio, cuando el viaje se prolonga durante bastante tiempo, apagarlo puede ser una opción razonable. Aun así, hacerlo sin prepararlo antes puede salir caro a la vuelta.

Cómo dejar la nevera antes de irte

Antes de cerrar la puerta de casa, conviene seguir unos pasos básicos para evitar sorpresas al regresar.

Vaciar completamente el frigorífico.

Tirar los alimentos perecederos.

Limpiar el interior con agua y jabón suave.

Secarlo bien antes de apagarlo.

Dejar la puerta entreabierta si va a permanecer desconectado.

Son gestos sencillos, pero ayudan a mantener la nevera en buen estado y evitan una limpieza profunda al volver de vacaciones.

Un detalle que puede evitar averías

Más allá del olor o la suciedad, también conviene pensar en el desgaste del aparato. Encender y apagar la nevera sin necesidad no siempre es la mejor decisión, sobre todo si no se ha valorado antes cuánto tiempo va a estar fuera de servicio.

Por eso, antes de viajar a cualquier sitio, lo más sensato es decidir si realmente merece la pena desconectarla o si basta con dejarla limpia, ordenada y lista para seguir funcionando a la vuelta. De ello depende que no nos llevemos un susto luego con uno de nuestros electrodomésticos más usados y necesarios.