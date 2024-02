De Xabarín Club a Dragon Ball y Luar, el León que habla gallego reivindica su televisión

Publicado por María Carro Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Han sido muchas las generaciones de bercianos que han crecido a la sombra de la televisión gallega, con infancias marcadas por programas como el mítico Xabarín Club y series de dibujos animados como Dragon Ball y Doraemon. Todo en la lengua de Rosalía de Castro. Qué joven berciano de los 90 no sabría decir como sigue la letra de la canción "Somos do clube da galega...", que cantaba el jabalí más famoso de todos los tiempos de la TVG. O quién no conoce en El Bierzo a Xosé Ramón Gayoso y el eterno Luar que sigue siendo líder de audiencia.

Son solo algunos ejemplos de la influencia y convivencia del gallego en la comarca, especialmente en las zonas limítrofes con la comunidad vecina, donde se habla abiertamente esta lengua, pero también más allá. La TVG ha estado marcada en uno de los botones fijos del mando de la televisión de muchos bercianos desde hace décadas y ahora, problemas de recepción de la señal, están provocando un retroceso y las quejas de los vecinos de muchas localidades que han dejado de tener acceso a la televisión gallega. A todos ellos está dando voz el colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo, que lleva tiempo denunciando que no se puede ver la TVG y anuncia medidas para tratar de resolverlo.

El colectivo anuncia que presentará una queja formal ante el Procurador del Común por lo que consideran una nula implicación de las administraciones locales -citan directamente al Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo- en la resolución de los problemas de recepción de la señal. También va a solicitar al Consejo Comarca de El Bierzo, mediante la presentación de una propuesta de resolución al pleno, la consideración de la recepción televisiva de la TVG en lengua gallega como de interés cultural comarcal.

"Fundamentamos esta propuesta en que la recepción de la TVG es esencial para la protección y fomento de la lengua gallega de El Bierzo. La comentada audiencia de la TVG en la región demuestra su apoyo social desde décadas", defienden desde Fala Ceibe do Bierzo, que también reclama "la firma de un convenio de colaboración entre Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León y Consejo comarcal para garantizar la recepción de la señal de la TVG en El Bierzo de manera continuada".

"Miles de bercianos disfrutamos a diario de la información, las series y los programas de la TVG, que permite mantener el contacto cultural normalizado con nuestra lengua gallega por parte de los gallegohablantes y demás televidentes bercianos. Y, sin aviso previo, hace una semana hemos dejado de visionar la TVG", critica el colectivo cultura.

Quienes buscaron "a bola do dragón por mares e montañas e polo universo enteiro", los que siguieron las aventuras del "gato do espacio que ten un peto máxico", los que se han reído con Os Tonechos y aquellos que conocieron a Luis Tosar y Martiño Rivas en 'Mareas Vivas', los bercianos que compartieron momentos en el bar Suiza de 'Pratos Combinados' y los que se sintieron de verbena con Luar no quieren ver la pantalla en negro.