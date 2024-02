Arrancan los motores de la gran tractorada de El Bierzo

Publicado por María Carro Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Unidad e igualdad en el juego. Estas son las palabras que resumen el objetivo del sector agropecuario de El Bierzo con la tractorada que acaba de arrancar en el recinto ferial de Carracedelo, donde se han concentrado alrededor de un centenar de vehículos. El destino: Ponferrada, para unirse a los que esperen en El Toralín, donde se leerá un manifiesto reivindicativo que está previsto para, aproximadamente, las once de la mañana. Todo dependerá de cómo transcurra la marcha por la carretera N-VI, hacia donde se dirigen los agricultores y ganaderos que parten de Carracedelo.

La marcha ha empezado con un poco de retraso sobre la hora prevista, que eran las 9.00, por "discrepancias" con la Subdelegación del Gobierno en León sobre la imposibilidad de sumar a la tractorada algunos remolques que estaban dispuestos para ello. En todo caso, la situación se ha resuelto y los tractores ya están camino de Ponferrada.

"Estar hoy aquí todo el sector junto significa una unión máxima y una apuesta por la agricultura en El Bierzo. Nosotros nos lo creemos. Los agricultores, ganaderos, apicultores, todo el sector agroalimentario se cree que esto funciona y que esto es lo que tiene que tirar del carro y ser la punta de lanza. Por eso estamos aquí y ahora solo falta que nos escuchen y nos hagan caso, porque al final lo que pedimos es algo lógico, jugar con las mismas reglas", ha asegurado el presidente de la Asociación Berciana de Agricultores (ABA), Daniel Franco, al inicio de la tractorada que, tras la lectura del manifiesto, recorrerá la capital berciana.

"Esperemos que todos se desarrolle todo con normalidad y de las mejores maneras", ha deseado también el presidente de la ABA, que es la asociación impulsora de una acción que cuenta con el respaldo de todos los sindicatos agrarios, cooperativas y entidades como Alimentos de Calidad de El Bierzo y la Denominación de Origen Bierzo, entre otros. Precisamente, la tractorada ha llegado un poco más tarde al Bierzo que a otros puntos del territorio porque que lo que se ha buscado es unidad, acuerdo de todas las partes implicadas para demostrar unión del sector y hacerlo con claridad.

"Todo el sector agroalimentario se cree que esto funciona y que tiene que tirar del carro. Solo falta que nos escuchen y nos hagan caso" Daniel Franco (presidente de la Asociación Berciana de Agricultores)

Además de tractores, también habrá coches entre la comitiva, controlada en todo momento por la Guardia Civil. Y entre las máquinas del campo y los vehículos, numerosas pancartas para poder decir lo que el rugido de los motores no deja escuchar.

"Menos restricciones y más soluciones", "Sin semillas no hay comida", "El campo valiente por una agricultura justa", "No al cuaderno digital. Menos burocracia, más eficacia" y "No quiero subvención, quiero el valor de mi producción" son algunos de los mensajes que se pueden leer en los tractores. Incluso, uno de ello transporta unas cámaras refrigeradoras vacías para hacer ver cuál sería el futuro sin ganaderos ni agricultores.

Los tractores entran en Ponferrada

La gran tractorada de El Bierzo ha llegado al Toralín, a las puertas del estadio de su equipo de fútbol, donde los tractores que emprendieron la marcha en Carracedelo se han unido a los llegados de otros puntos de la comarca. Crece la multitud y entre los presentes no faltan los políticos. Los alcaldes de Ponferrada, Carracedelo y Molinaseca, así como otros miembros de sus corporaciones municipales están entre el grupo de personas que ha recibido a los tractores en el corazón de la capital berciana.

El trayecto desde Carracedelo se ha hecho corto, ya que pese a que los tractores salieron con más retraso del previsto, han llegado a la capital berciana casi a tiempo para cumplir con el horario que había fijado para la lectura del manifiesto que detendrán la marcha durante unos minutos. Después, los que sostienen el sector agropecuario de El Bierzo volverán a subirse a los tractores para iniciar un recorrido por Ponferrada