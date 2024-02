Morala aplaude la victoria de Rueda en Galicia y cree que será positiva para Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada y miembro de la Junta Directiva Nacional del PP, Marco Morala, ha expresado su satisfacción por el resultado de las elecciones autonómicas gallegas del domingo 18 de febrero. “El pueblo gallego ha hablado con claridad y rotundidad, sin necesidad de que otros hablen en su nombre, como tantas veces han intentado desde el gobierno socialista”, señala en un comunicado.

En opinión de Morala, «existe una cercanía no solo territorial, sino fundamentalmente humana entre El Bierzo y Galicia y por eso hemos vivido estas elecciones con particular intensidad e interés. Son varios los objetivos e intereses comunes en materia de reactivación económica después del apresurado cierre socialista de las térmicas, también de infraestructuras comunes y de cultura que los unen. En el municipio de Ponferrada no podemos ser ajenos a la evolución inmediata que estas reivindicaciones tienen y el impacto que representan para el desarrollo ponferradino. Por eso estamos convencidos de que el triunfo de ayer del Partido Popular de Alfonso Rueda tiene implicaciones positivas para trasladar conjuntamente al Gobierno de la nación la imperiosa necesidad que no dilatar plazos y proyectos».