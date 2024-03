La Térmica Cultural reabre sus puertas el día 22 con una muestra de Eduardo Arroyo

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural de Ponferrada reabrirá sus puertas el 22 de marzo después de tres meses cerrada para renovar su aspecto y sus exposiciones. El espacio cultural vuelve a abrir al público con tres nuevas exposiciones temporales, una nueva experiencia de realidad virtual y una nueva programación cultural.

Lo más destaca será la experiencia de realidad virtual, ubicada en la Sala Lignito, que esta ocasión llevará a los participantes a descubrir la central térmica de As Pontes (La Coruña). A través de unas gafas de realidad virtual los visitantes podrán entrar, ver y operar esta icónica instalación, viviendo una auténtica experiencia inmersiva que permite adentrarse en la operación de una central térmica.

Además se han instalado tres nuevas muestras temporales. En la Sala Hulla se podrá visitar la exposición ‘En busca de la vida’ que pretende mostrar y poner en valor la actividad de los naturalistas, exploradores y aventureros que han contribuido en la difusión del conocimiento medioambiental y en la sensibilización de la sociedad sobre las distintas facetas de la conservación. La experiencia vital y profesional del naturalista Luis Miguel Domínguez, junto a todos los recuerdos acumulados en su dilatada experiencia profesional, servirán como guía en esta muestra. Esta exposición se realiza en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid.

El vestíbulo acogerá la muestra ‘El poblado industrial de As Veigas en As Pontes de García Rodríguez (1945-1972)’, un recorrido visual del fotógrafo Manolo Vila por la memoria de una comunidad industrial. A través de imágenes, la exposición acerca al visitante a los años 40 y 50, a su arquitectura, al paternalismo industrial, a los espacios de trabajo, pero también a los espacios familiares y sociales, mostrando el día a día de una época esenc ial en la historia de As Pontes.

La tercera exposición temporal está ubicada en la sala de Condensadores y se titula ‘Eduardo Arroyo y Robles de Laciana. Viaje de ida y vuelta’. Una exposición dedicada a la figura del genuino artista de reconocido prestigio internacional que consiste en una extensa muestra compuesta por 167 piezas, 140 de ellas pertenecientes a la colección privada de su familia y 27 más provenientes de los fondos del Instituto Leonés de Cultura. Entre las piezas, algunas inéditas hasta la fecha, se encuentran bocetos y dibujos, ejercicios plásticos de técnica mixta, collages, pinturas, estampas editadas con las más diversas técnicas que utilizó resaltando la litografía, libros, esculturas en bronce, en piedra, cerámica o varias piezas que sirvieron para decorados escenográficos. Se trata de un relato secuencial construido alrededor de cuatro escenas narrativas, a lo largo de las cuales cobra especial relevancia su conexión con Robles de Laciana.

Además sigue la exposición permanente ‘Fuego verde’, donde se pueden descubrir los espectaculares helechos arborescentes.

En cuanto a la programación cultural, se retomarán las visitas guiadas y las actuaciones dentro del programa Dinamiz Art-J.

La Térmica Cultural mantiene la entrada gratuita y el horario de apertura, de viernes a domingo. Los viernes de 16 a 22 horas, los sábados de 10 a 22 horas y los domingos de 10 a 16 horas. Durante la Semana Santa, La Térmica Cultural amplía su horario con lo que podrá visitarse el miércoles 27 de 16 a 22 horas, desde el jueves 28 hasta el sábado 30 de 10 a 22 horas y el domingo 31 de 10 a 16 horas.