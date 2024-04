El PSOE pide restricciones progresivas y multas desde enero de 2026 para apoyar la ZBE de Ponferrada

Restricciones del tráfico progresivas en los episodios persistentes de alta contaminación y la entrada en vigor de la norma, con sus sanciones, en enero de 2026 y no en diciembre de 2027. Son las dos condiciones que pone sobre la mesa el grupo municipal socialista para votar a favor del proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que el equipo de gobierno del PP y Coalición por el Bierzo (CB) quiere aprobar en Pleno el próximo 17 de mayo. El portavoz de los socialistas, Olegario Ramón, no dejó de acusar a los dos partidos de "mentir" durante la campaña electoral, cuando cuestionar el proyecto socialista que ahora, con cambios puntuales y el mismo mapa, se ven obligados a poner en marcha en el barrio de La Puebla para cumplir con la legislación europea.

Ramón propone que las limitaciones al tráfico en los días de alta contaminación se aplique de forma progresiva, primero a los vehículos sin etiqueta ambiental, y si persiste el problema para la salud, a los coches con etiqueta C y B, hasta restringir por completo la circulación de automóviles, incluidos los que lleven etiqueta Eco. "No estamos en contra de que las restricciones se aplique solo cuando haya un episodio de alta contaminación, pero deben ser progresivas", manifestó en rueda de prensa convocada después de que el alcalde, Marco Morala, y el portavoz de CB, Iván Alonso, hayan manifestado que quien vote en contra será responsable de la devolución de tres millones de fondos europeos. El portavoz socialista puntualizó que en cualquier caso las ayudas europeas fueron de 2,4 millones de euros, y aseguró que, más peligro se corre de tener que devolver la subvención los cambios en zonas que iban a ser peatonales que ahora introduce el equipo de gobierno. "Dice el alcalde que si quita una sola cámara, tendrá que devolver tres millones de euros. ¿Y que pasa si se abre una calle que aparecía como peatonal?", se preguntó Ramón.

El exalcalde socialista acusó al PP y a CB de "mentir" en la campaña electoral y "seguir mintiendo ahora" porque la ZBE es una obligación que impone la Unión Europea a "municipios", que no ciudades, de más de 50.000 habitantes. Y retó a los dos partidos en el gobierno a comparar el mapa socialista de la ZBE y el actual. "No van a encontrar diferencias porque son el mismo", afirmó.

Ramón también puso en duda que la ZBE pueda aprobarse el próximo 17 de mayo, unos días después de la consulta pública sobre el plan que termina el día 7 de mayo, porque será necesario abrir un plazo de alegaciones de un mes. El portavoz socialista también recordó que el plan socialista era más ambicioso e incluía, entre otras mejoras para la movilidad, sensores para informar en pantallas de los aparcamientos disuasorios gratuitos. Y no dejó de lamentar que, si es verdad que no había dinero para arreglar más calles, sí se haya mejorado una donde hay un negocio de un exalcalde de Ponferrada.

Ramón también pidió al Ayuntamiento que presente recurso para no tener que pagar la deuda del Mundial de Ciclismo que reclama una entidad bancaria, con independencia de quién tenga que responder por ella a título particular si se gana. El socialista acusó al equipo de gobierno de "desidia" por no haber ejecutado la prórroga del contrato del transporte urbano y tener que recurrir a un nuevo contrato, lamentó que los nuevos autobuses no lleven la misma pintura, lo que induce a confusión, y, con ironía y a preguntas de la prensa, animó a "los procuradores autonómicos" de CB -no tiene representación- a presentar en las Cortes de Castilla y León su propuesta para que el Bierzo sea una circunscripción electoral y a Marco Morala "que pida cita con Mañueco", porque habría que modificar el Estatuto de Castilla y León para conseguirlo.