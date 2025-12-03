Ponferrada solicitará a la Miño-Sil captar agua del arroyo de los Montes

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada solicitará a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil una concesión provisional para poder acometer una captación de agua sobre el Arroyo de los Montes para poder contar con una alternativa de abastecimiento tras los problemas derivados del derrumbe de la montaña sobre la carretera de acceso a Peñalba de Santiago, que afecta al río Oza y a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (Etap) de San Clemente de Valdueza. Así se decidió ayer, en una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativo (Cecop) activado hace un par de semanas por la caída de la calidad del agua potable en numerosos barrios de la ciudad debido a la entrada de rocas y barro en la citada potabilizadora. Una circunstancia sobrevenida que afectó a 40.000 vecinos de la capital del Bierzo. Este Cecop se mantiene en nivel cero.

Debido a que la situación persiste y «ante la inacción de la Diputación Provincial de León», dice el alcalde, Marco Morala, «el equipo de Gobierno considera imprescindible dotar a Ponferrada de una captación alternativa, que garantice el suministro de calidad en momentos de incidencia. Por ello, se propone la ejecución de una solución provisional que permita asegurar el abastecimiento cuando los nuevos desplomes imposibiliten la captación en el Oza» añade.

Esa solución, para la que pedirán el permiso de la CMHS, consiste en la ejecución de un azud de hormigón, de 1,2 metros de altura por un metro de ancho, para crear un pequeño embalse que permita captar el agua necesaria y llevarla hasta la ETAP de San Clemente de Valdueza para su posterior tratamiento. El presupuesto estimado de esta actuación es de 120.253 euros.

Por otro lado, se ha propuesto suscribir un convenio con la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo, con el fin de garantizar el abastecimiento al municipio en situaciones de emergencia. Este acuerdo contempla la creación de cuatro conexiones con la red de la Mancomunidad, que permitirán suministrar agua a las zonas de Fuentesnuevas, Dehesas, La Placa, La Martina, Bárcena y San Andrés, reforzando así la capacidad de respuesta ante posibles incidencias.

Mientras se espera respuesta de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España a la petición del Ayuntamiento del Ponferrada de financiación para acometer la ampliación de la ETAP de Montearenas y la captación del pantano, que supondría un desembolso de 2,8 millones de euros.