La Junta mantendrá el objetivo de déficit en el 0,1% aprobado en Pleno

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, afirmó ayer que mantendrán las cifras del techo de gasto aprobadas ayer en las Cortes regionales y presentarán sus presupuesto este mes de febrero, pese al rechazo del objetivo de déficit marcado por el Gobierno ayer en el Senado.

Carriedo explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que pondrán «la misma cifra anunciada» de déficit del 0,1 por ciento (70 millones de euros), que fue la que se aprobó en Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el voto en contra de 14 comunidades de 16; la que se «comunicó formalmente por el Gobierno» tras aprobarse en Consejo de Ministros, y la que «ayer aprobó las Cortes, con el techo de gasto».

«Es la cifra comunicada oficialmente y es la que aprobaron las Cortes ayer», dijo, lo que dota a la Comunidad de «estabilidad y seguridad», comentó, para lamentar que el Gobierno no pueda mantener su capacidad de diálogo ni de aprobar las iniciativas que presenta.

El consejero de Economía y Hacienda insistió en que el Gobierno presentará este mes el presupuesto con el techo de gasto aprobado el miércoles en el Parlamento regional, y trasladó que «no hay datos para hacer algo distinto» porque «no hay un escenario claro del Gobierno» que «sigue sin convocarnos, ni reunirnos».

En este sentido, instó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a sentarse a negociar, y afirmó que «si tiene a bien sentarnos y alcanzar acuerdos», el objetivo sería mejorar el reparto, ya que de cada 100 euros de objetivo, 97 son para el Gobierno y solo tres a repartir entre las autonomías, cuando son las que asumen la mayor parte de las competencias.

Carriedo lamentó la ministra afirme que tiene un informe de la abogacía para sacar adelante las cuentas de 2024, que «desconocen», y apeló de nuevo a una «distribución más equilibrada» del déficit a través de una negociación.

«Pero como no quiere….», trasladó para arremeter contra un Gobierno que «impone a unos mientras vive postrado ante otros». «Pedimos que nos convoque a negociar», resumió, para proseguir que el Gobierno «no quiere dialogar, quiere imponer a una gran parte de la sociedad y vive postrado ante una pequeña parte que son los separatistas».

«Es incapaz de negociar con 14 autonomías para abordar algo en común; es incapaz de abordar lo que interesa a la mayor parte de los españoles. Cuándo va a encontrar tiempo para preocuparse de los problemas de los españoles y no solo de los de los delincuentes que han cometido delitos. Cuándo va a empezar gobernar. Solo se preocupa de un único tema, no de los problemas reales de los españoles. Hay más problemas en España, no solo el de la justicia con Puigdemont».

Esta decisión viene tras el rechazo en el Senado a aprobar la senda de déficit propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.