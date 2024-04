Mañueco afirma que ley de Concordia mejora la atención a todas las víctimas

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó ayer que la proposición de ley de Concordia mejora la atención de todas las víctimas con más derechos desde el respeto a la Constitución y sigue las recomendaciones de la Unión Europea, mientras que el socialista Luis Tudanca y el morado Pablo Fernández le acusaron de «impugnar el legado» de Juan Vicente Herrera y de «blanquear» el franquismo y la dictadura.

Así lo manifestó en sendas respuestas al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, y al procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, en las preguntas que ambos formularon en el pleno de las Cortes en contra de la normativa de Concordia impulsada por PP y Vox y que inicia su tramitación en el Parlamento de Castilla y León. «Es una proposición de ley y son los grupos el texto los que tienen que hablar, es una norma más completa y más actual y sigue las recomendaciones de la Unión Europea para mejorar la atención a todas las víctimas con más derechos y en un periodo más amplio», argumentó el presidente en su primera intervención en el Pleno respecto a los derechos de las víctimas.

Tudanca manifestó que con esta norma el presidente de la Junta «entrega las llaves de Castilla y León al franquismo» de su socio de Vox; lamentó que un partido de Estado «sea hoy incapaz de quitarse el yugo» de la etapa de la dictadura.

El socialista le afeó que tuviera que acudir a lo que dice la RAE de la dictadura cuando se le preguntó por qué la norma presentada no la condena. Subrayó que si busca concordia, ésta es conformidad y estar unidos y subrayó que historiadores y memorialistas ha rechazado la ley presentada por PP y Vox. «No lo vamos a permitir», advirtió, para indicar que la Unión Europea y la ONU piden «verdad, justicia, reparación y no repetición». «Los pecados de nuestros padres no pueden volver a repetirse con lo que eso supone», zanjó.

Durante su intervención, el socialista mostró una fotografía de un hombre en coche descapotable en 1970 en la Plaza Mayor de Salamanca, Marcelo Fernández Nieto, alcalde de la ciudad y padre del presidente de la Junta.

«Nosotros estamos con las víctimas, con todas las víctimas; han roto el consenso institucional con la ley de amnistía y con una ley que recoge los principios de los herederos de ETA», replicó el presidente de la Junta, en referencia a la ley de Memoria Democrática estatal. «Son ustedes los que blanquean al franquismo y al terrorismo. No hagan teatro, les ahogan sus escándalos; sólo quieren tapar sus mordidas indecentes y ahora viene una amnistía infame y va a venir pronto el referéndum».