Contra Puente y por Sanabria

Más de mil personas se concentraron ayer ante la sede de Renfe en Madrid, en respuesta a la convocatoria formulada por la Alianza UPA-COAG, para reclamar el restablecimiento de las paradas del AVE suprimidas desde el pasado 9 de junio en la Estación de Otero de Sanabria. Entre los participantes en la concentración figuraron la presidenta de la Casa de Zamora en Madrid, Mari Luz Uña; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; la diputada nacional del PP por Zamora Elvira Velasco; el senador y presidente del PP de Zamora, José María Barrios; el alcalde de Puebla de Sanabria y senador socialista, José Fernández, y el alcalde de Lubián, Felipe Lubián, entre otros representantes institucionales y de entidades públicas y privadas. «Nos ha sorprendido favorablemente porque pensamos que mucha gente no iba a poder desplazarse hasta Madrid pero, aparte de todos los que veníamos de Zamora y Sanabria, se han sumado zamoranos y sanabreses que viven y que trabajan en Madrid», destacó, en declaraciones a la agencia Ical, el coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera.

«Hay, incluso, amigos míos que hacía tiempo que no veía y que se han solidarizado con la protesta. Ha sido una concentración interesante y digna. Queda patente la protesta a las puertas de Renfe. Está claro que esto es un capricho del presidente de Renfe pero, sobre todo, del ministro, con su soberbia y su prepotencia, y un capricho, también, del alcalde de Vigo», añadió, en referencia a Álvaro Fernández, Óscar Puente y Abel Caballero, respectivamente. «Son los culpables de esta situación que han provocado en la Estación de Otero de Sanabria, en toda la comarca. Vamos a seguir en la lucha y nadie nos va a parar», aseguró.

En este sentido, Lorenzo Rivera anunció que, próximamente, habrá una nueva protesta en Otero de Sanabria, aprovechando la festividad de la Virgen de Otero. «También tienen que tener en cuenta que, cuando el alcalde de Vigo vaya a conectar el botón de las famosas luces que encienden en Navidad, puede haber alguna sorpresa», advirtió.

«El ministro no es consciente de que deja a compañeros, a sus propios compañeros, a los pies de los caballos a pocos meses de unas elecciones autonómicas y las municipales tampoco quedan muy lejos», indicó.

En este contexto, el coordinador regional de COAG recordó que la medida de reducir servicios del AVE en Sanabria «complica la vida» a una comarca de 12.000 habitantes y a los vecinos portugueses que lo utilizan. «El ministro se confunde con su soberbia y su prepotencia. Se ha decantado por tener contento al alcalde de Vigo porque tiene 700.000 habitantes», rubricó.

«Creo que el apoyo político es dispar y de todos los colores y eso es bueno porque, aquí, se está reclamando algo para todos, no para un color político u otro», concluyó. «Es un paso muy importante para nuestra provincia porque no nos podemos permitir que haya gente que renuncie al trabajo por los horarios de los trenes. Una cosa que está ya hecha, que las vías están hechas, hay que animar y lo que haga falta. Si hay que hacer más concentraciones, estamos dispuestas a hacerlas», afirmó.

