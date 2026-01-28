Lucha interna en Vox: ¿Pollán o Hierro?

Publicado por Efe Valladolid Creado: Actualizado:

A poco más de mes y medio de las elecciones autonómicas de Castilla yLeón, previstas para el 15 de marzo, Vox se mantiene como el único de los partidos con representación actual en las Cortes de Castilla y León que no ha designado a su candidato a la Presidencia del Ejecutivo autonómico, aunque todas las vistas están puestas en el próximo lunes.

Desde hace meses todo parecía encaminado a que fuera Pollán quien asumiera la responsabilidad de la candidatura y fuera el relevo de Juan García-Gallardo —ya fuera de Vox— en el cartel electoral de Castilla y León, pero de unas semanas a esta parte han crecido las opciones de que finalmente sea Hierro el elegido, sin que la decisión esté aún tomada

Las propuestas de listas elaboradas por los Comités Ejecutivos Provinciales de Vox en Castilla y León y enviadas a la dirección nacional del partido para su análisis y decisión definitiva sitúan al actual presidente de las Cortes, Carlos Pollán, como cabeza de lista por León, y al portavoz parlamentario, David Hierro, por Palencia.

Según han confirmado fuentes de este partido, la composición final puede variar, tal y como establecen los Estatutos de Vox, en función de la estrategia que siga el Comité Ejecutivo Nacional la próxima semana y también de la decisión final sobre el candidato a la Presidencia de la Junta. Las mismas fuentes han considerado que si finalmente la opción fuera situar a Pollán como candidato lo lógico sería mantenerle al frente de la candidatura por León en lugar de forzar un cambio a Valladolid que restaría más que aportaría en la provincia leonesa.

En el caso de Hierro las circunstancias son diferentes, ya que aunque tiene su origen y está vinculado a Palencia, lleva años en Valladolid y en caso de acceder a la candidatura a la Presidencia sería más factible que concurriera por la circunscripción vallisoletana. El secretario del grupo, Carlos Menéndez, figura en el primer puesto de la lista de Vox por Salamanca, su provincia de origen e Iñaki Sicilia en Burgos.