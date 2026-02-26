Seis juntas vecinales de Valdefresno respaldan mayoritariamente la moción pro-autonomía

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Seis juntas vecinales del municipio de leonés de Valdefresno aprobaron recientemente la moción a favor de la autonomía leonesa. Villacete de la Sobarriba, Solanilla, Villafeliz de la Sobarriba, Valdefresno, Corbillos de la Sobarriba y Valdelafuente son las pedanías que se sumaron al resto de entidades que apuestan por un modelo autonómico propio para León, Zamora y Salamanca.

Estas aprobaciones, señalan desde la Unión del Pueblo Leonés, “ponen de manifiesto que el apoyo a la autonomía leonesa nace desde la calle, desde el municipalismo y el mundo rural, y es fruto de la preocupación por la despoblación, la pérdida de recursos y la falta de oportunidades que sufre la Región Leonesa desde su inclusión en la comunidad autónoma de Castilla y León”.