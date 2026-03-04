Hoy, primer debate electoral con los candidatos del PP, PSOE y Vox

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León acogen hoy, a partir de las 21.45 horas, el primer debate electoral con los candidatos del PP, PSOE y Vox a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, y que estará integrado por cuatro bloques temáticos, con 18 minutos para cada uno (seis por participante): medio ambiente, medio rural y despoblación; servicios públicos, infraestructuras y vivienda; economía y financiación autonómica y pactos y regeneración democrática, según el acuerdo que ha firmado esta mañana la corporación con representantes de las tres formaciones.

La cita se emitirá en RTVE, concretamente en La 1, en Castilla y León (al terminar la segunda edición del Telediario), y a nivel nacional en el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Play y RTVE.es. También se podrá seguir en directo en Castilla y León Televisión (CyLTV) y en la edición digital de Diario de León. El debate, en directo y en prime time, estará moderado por el periodista Xabier Fortes, y en él participan los candidatos del PP, Alfonso Fernández Mañueco, del PSOE, Carlos Martínez, y Vox, Carlos Pollán.

El debate contará con una duración de 82 minutos y comenzará con el llamado ‘minuto de plata’, en el que el candidato se presenta a la ciudadanía. El orden de esa primera intervención, por sorteo, será Vox, PSOE y PP.

Igualmente, según el propio el sorteo, el PP abrirá el primer y segundo bloque, que cerrará Vox en ambos casos; el PSOE empieza en el tercero, que finaliza Mañueco; y Pollán iniciará el cuarto bloque, que clausura también el PP. En el turno final o ‘minuto de oro’, los candidatos dispondrán de 60 segundos para pedir el voto a la ciudadanía.

La corporación ofreció hace unas semanas también un cara a cara a los candidatos de las dos fuerzas principales: Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Carlos Martínez (PSOE).