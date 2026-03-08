Alberto Núñez Feijóo: «Hay que derribar muros y volver a darnos la mano para caminar juntos»

Publicado por Clara Barrio / María M. Peña León Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo visitó la provincia de León, en concreto, Valencia de Don Juan y La Bañeza. En esta primera parada, el político y líder de la oposición mantuvo una entrevista con dos periodistas de Diario de León en la que abordó los temas que más preocupan a los españoles a día de hoy: la vivienda, la inmigración, la crisis energética o la emancipación de los jóvenes son algunas de las cuestiones que Feijóo ha respondido.

La vivienda es un grave problema. ¿Qué le dice a un propietario para que confíe en su política de seguridad jurídica?

—La mayoría de los jóvenes de menos de 40 años o bien viven con sus padres o en un piso de alquiler compartido. Hoy un propietario no tiene la seguridad de que en el caso de que se ocupe su casa o el inquilino no le pague la renta va a poder recuperar la propiedad. Y, por lo tanto, es una contracción en el número de viviendas en alquiler. Nosotros le vamos a dar seguridad para proteger sus derechos y facilitar la oferta de pisos en alquiler. Además, en muchos gobiernos municipales socialistas se ha hecho caso al gobierno central y se han declarado zonas tensionadas y, por lo tanto, limitan el precio de alquiler. Con lo cual es la crisis perfecta. En otros lugares de España, el número de personas que necesitan una vivienda no se corresponde con el número de viviendas existentes y, por lo tanto, tenemos que construir muchas más. Nuestra propuesta es un paquete especial para personas de menos de 40 años, cuenta ahorro vivienda, deducciones en el impuesto a la renta y aval para el 100% del precio de la vivienda. En el ámbito rural, impuestos cero para la transmisión de viviendas y bonificaciones en el impuesto a la renta. Para vivienda nueva y vivienda de segunda mano, rebaja del IVA al 4% y rebaja del impuesto de transmisiones al 4%. Mi compromiso es hacer un millón de viviendas en los próximos cuatro años. Eso supone la creación de 750.000 puestos de trabajo. Por tanto, más seguridad, menos impuestos y más construcción de vivienda.

—Estamos viendo cómo la crisis en Oriente Medio ya se nota en las gasolineras. Si el precio vuelve a dispararse, ¿cuál será su medida de protección para las familias más vulnerables?

—Llevamos más de dos años pidiendo eliminar el impuesto de generación eléctrica. Eso supone una bajada en el precio de los recibos de la luz entre un 3% y un 7% por hogar porque ese impuesto se puso para pagar el déficit tarifario que produjo Zapatero. Además, mientras dure el conflicto tenemos que presentar medidas para rebajar los costes energéticos. Tenemos que bajar el IVA de la gasolina, del gasóleo y del gas. La política exterior de nuestro país es una enorme frivolidad que responde exclusivamente a los intereses electorales de Sánchez. Hemos tenido una crisis diplomática con la OTAN, América Latina por defender la dictadura de Maduro y con Estados Unidos por enfrentar de forma directa y grosera al presidente. Eso tiene sus costes. La frivolidad de Sánchez la están pagando los miles de trabajadores que trabajan en empresas de capital norteamericano en España. Norteamérica es el primer país inversor extranjero. Llevamos diciendo desde el primer instante y en las manifestaciones en redes sociales que esta guerra se tiene que frenar, hay que hacer una política de contención y las partes se tienen que sentar para negociar. Además, tenemos que cultivar y proteger nuestra propia industria y energía, que es un factor determinante para la competitividad y llegar a final de mes en los hogares. Otra vez se ha utilizado la ideología en materia energética, olvidándonos de la tecnología. Si tú coges el mix eléctrico, el 21% de la energía es nuclear. Si tú estás cerrando las centrales nucleares, cuando tienen vida útil y son seguras, lo que haces es encarecer los precios. Necesitamos energía de respaldo. España nunca había tenido un apagón. Ese apagón se produce porque la energía renovable no tiene una energía de respaldo y cuando hay unas oscilaciones en la red, necesitas una tecnología de respaldo. Eso es la energía nuclear. Necesitamos primar nuestras fuentes de energía, utilizar la tecnología como criterio para la política energética y olvidarnos del planteamiento ideológico.

—¿Qué planes tiene para que el medio rural?

—Europa es el viejo continente. El nivel de reposición de la población está por debajo del nivel de defunción. Es un problema que ya forma parte de la agenda de la Comisión Europea. En el ámbito rural, ha habido un éxodo hacia las zonas urbanas. Por ello, proponemos una fiscalidad discriminatoria. El impuesto cero en el rural no puede ser un eslogan, es una decisión política económica. Para comprar, vender, transmitir tierras o viviendas los impuestos han de ser cero o tendentes a cero. Lo segundo es ofrecer unos servicios públicos de calidad para que la gente tengan sanidad, educación, guarderías, servicios sociales y centros de la tercera edad. Y lo tercero, si no hay actividad económica, no hay población. Por lo tanto, buscar siempre objetivos de inversión. Pero necesitas conectividad. Es una decisión que no va a producir efectos en el primer o segundo lustro, sino que es estructural. Si mantenemos una fiscalidad específica del rural, con una obsesión por conseguir inversión, una conectividad ferroviaria, viaria e internet y unos servicios básicos, vamos a revertir en parte la tendencia.

—Cada verano, nuestra provincia tiembla con los incendios forestales. ¿Propone un mando único nacional o cree que la gestión actual de las comunidades es suficiente?

—Mi primer cargo fue Secretario General de la Consejería de Agricultura, Granadería y Montes de la Xunta de Galicia. Ya después como presidente lo trataba como una parte prioritaria de la época estival. La despoblación del rural, la eliminación de la ganadería extensiva, la migración produce unas enormes toneladas de combustible como consecuencia de que los animales no utilizan esa alimentación. Además, se desatiende la limpieza. Tenemos que denunciar la demagogia. Cuando los incendios asolan Cataluña es el cambio climático, pero cuando se ceban en Castilla y León es que la Junta es ineficaz. Este año hubo una enorme variedad de incendios en todo el sur de Europa y no será por culpa del PP. Yo le aseguro que los servicios de extinción de incendios es una competencia de la Comunidad Autónoma, pero la coordinación, el apoyo de la UME y el Ejército se tiene que poner a disposición de las Comunidades. Durante esta campaña había muchos helicópteros del Ejército y mucho material que se podrían haber utilizado con más prontitud. Si además tenemos a un ministro que se mofa en redes sociales del problema en Comunidades del PP, evitamos la irresponsabilidad del Gobierno como vimos este verano.

—León siente que los criterios de distribución de fondos no siempre benefician a la dispersión geográfica y al envejecimiento. ¿Hacia qué criterios inclinaría la balanza?

—Yo comparto las propuestas de la Xunta. El sistema de financiación es para satisfacer las necesidades de la gente y no el independentismo. Aquí hablamos de cataratas, escuelas en el medio rural y la dependencia de los mayores. En el PP hemos firmado dos declaraciones para ponernos de acuerdo. Tiene que ser el sistema para financiar los servicios públicos de la gente, primer criterio, y segundo, lo que se pondera debe ser la dispersión de la población y la edad que lleva consigo el envejecimiento y la despoblación. Si Castilla y León es una Comunidad Autónoma que supera la extensión superficial del 50% de los países de la UE, es la región más grande. Esto tienen un coste superior. En Castilla y León un 25 o un 27% de la población son mayores de 65 años y desde el punto de vista sanitario tiene mayor coste. En el año 2000, teníamos un sistema aprobado por unanimidad por todas las Comunidades. Vino el tripartito en Cataluña y en el año 2009 impuso este sistema. Y ahora viene Sánchez otra vez con el independentismo catalán y propone coger el dinero de Castilla y León y trasladarlo a la Generalitat. Yo no me explico cómo a un dirigente del PSOE en Castilla y León no le cuesta pedir un voto que consiste en coger recursos de Castilla y León y sacarlos fuera.

—La relación entre cotizantes y pensionistas se estrecha peligrosamente. ¿Cómo le explica a un joven que está pagando un sistema del que, quizás, él no reciba nada?

—La desafección es causa de que no ven un porvenir. Después de estudiar, cobran menos que la pensión media y con el salario no pueden pensar en ser propietarios y formar una familia. Tiene que haber un paquete fiscal específico para los menores de 40 años. Mi primera vivienda me la compré a las afueras de Santiago y existía la cuenta de ahorro vivienda que me permitía que tuviese una desgravación del impuesto a la renta. Tenemos que volver a rehabilitarla, bajar el impuesto de IVA al 4%. Dar un aval del 100% del dinero para el crédito hipotecario. Y, para bajar el precio de la vivienda, poner más en alquiler, dar seguridad jurídica al propietario y construir viviendas. Tenemos que convencer a los poderes públicos de que hoy un joven tiene muchas posibilidades de vivir peor que sus padres.

—España se mueve entre la necesidad de incorporar trabajadores y la presión asistencial que genera la llegada de menores no acompañados. ¿Cree que el modelo actual de reparto es sostenible?

—El menor debe estar con sus padres. Un menor no puede estar desarraigado. Saber que habrá retorno al país de origen desincentivaría los viajes peligrosos en cayuco, ya que solo en el verano de 2024 se cobró más de 10.000 vidas. Si tu política migratoria es errática en contra del pacto de inmigración, y la UE, produce un efecto llamada. Además, con esta regularización masiva de más de 800.000 inmigrantes, que les da el derecho a la reagrupación familiar, acrecenta el problema. El gobierno de Sánchez no tiene política migratoria y el no tener política migratoria es lo más inhumano porque dejas en el limbo a los menores y a los inmigrantes irregulares. A España se viene a aportar, trabajar, cumplir las leyes y a integrarse. Si usted tiene un contrato de trabajo, tendrá un visado. Durante el tiempo que dure el contrato de trabajo, podrá residir legalmente en el país. Finalizado su contrato, tendrá un espacio para encontrar otro. Si lo encuentra, seguirá legalmente y si no lo encuentra, tendrá que volver a su país. Sin trampa ni cartón, estas son las reglas. Hay que distinguir entre el aprovechado y el necesitado. Un inmigrante no puede venir aquí para cobrar ayudas sociales que financian los que tienen trabajo, empezando con los jóvenes. Esto es lo diferente entre una propuesta irresponsable y frívola del PSOE y el no a todo de un partido como VOX. Este es un modelo que estoy convencido que dará sus frutos a medio y largo plazo.

—Hablando de Vox, los últimos resultados en Extremadura y Aragón muestran un crecimiento de estos votantes a costa del PP. ¿Por qué cree que se produce esta tendencia?

—En Extremadura el PP subió cuatro puntos y tiene el triple de diputados que Vox. En Aragón, mantuvo resultados, bajó un punto, y tiene el doble de diputados que Vox. El PP es el que gana, Vox tercer partido y sube a costa del PSOE o el PP. Vox ha tenido un reparto de nuevos votantes, pero en el PP no hemos perdido el porcentaje de votos. Creo que un partido de Estado como el PP debe asumir el resultado electoral. Los electores dicen que gobierne con el apoyo de Vox y dar estabilidad. Vox en Extremadura ha votado con el PSOE y Podemos. No creo que los electores hayan votado para el no a un gobierno del PP. Yo creo que esto Castilla y León lo puede aprovechar como un antecedente válido. El PP es un partido que se presenta para ganar y gobernar y Castilla y León es uno de los gobiernos que mejor funciona y el PSOE está dirigiendo el peor gobierno que hemos tenido. Los ciudadanos decidirán el 15 de marzo la política que quieren para los próximos cuatro años.