La DGT prepara un operativo inusual en Castilla y León: el motivo está en el cielo

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será un acontecimiento astronómico que, además de espectacular y bello, tendrá consecuencias en la movilidad. La DGT ya ha incluido este fenómeno en su resolución anual de medidas especiales de regulación del tráfico, ante el previsible aumento de desplazamientos hacia las zonas desde las que podrá observarse en mejores condiciones.

El dispositivo afecta a varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha y Castilla y León. En el caso leonés, el interés es evidente: según el Instituto Geográfico Nacional, León se encuentra dentro de la franja de totalidad del eclipse, lo que puede convertir distintos puntos de la provincia en lugares de interés para los turistas.

Un eclipse que también llegará a las carreteras

Tráfico prevé que el fenómeno del eclipse genere movimientos importantes hacia zonas concretas del país. Ese aumento de desplazamientos puede traducirse en retenciones, accesos saturados a miradores, concentración de vehículos en carreteras secundarias o estacionamientos indebidos en lugares no preparados para recibir una gran afluencia. Por eso, la DGT se reserva la posibilidad de aplicar medidas de ordenación y regulación del tráfico en las zonas afectadas.

Las comunidades incluidas en el plan

Sin embargo, el lector ha de tener en cuenta que la resolución no concreta todavía carreteras o tramos específicos, aunque sí que vincula el plan especial del eclipse a las poblaciones y vías de varias comunidades autónomas. Entre ellas figuran Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Interior también ha señalado a Baleares dentro del ámbito de las medidas previstas.

León puede tener un papel destacado. El eclipse cruzará España de oeste a este y será visible como total desde una franja que incluye varias capitales de provincia, entre ellas la leonesa. Además, se producirá al atardecer, con el Sol bajo sobre el horizonte, por lo que muchos observadores buscarán lugares despejados hacia el oeste.

Ese detalle puede ser clave para la movilidad. No bastará con estar dentro de la zona de totalidad: también será importante encontrar puntos con buena visibilidad. Esa búsqueda puede multiplicar los desplazamientos hacia áreas rurales, altos, miradores o carreteras con horizonte abierto.

Qué podrá hacer Tráfico

La inclusión del eclipse en la resolución no significa que vaya a haber cortes generalizados, sino que permitirá activar medidas especiales si la situación lo exige. Entre ellas pueden estar la ordenación de accesos, la señalización variable, las restricciones temporales a determinados vehículos, la vigilancia de puntos sensibles o la publicación de avisos previos sobre tramos afectados.

La propia resolución contempla medidas excepcionales cuando exista una elevada concentración de vehículos, limitaciones de capacidad de la vía, acontecimientos especiales u otras circunstancias que puedan comprometer la seguridad o la fluidez del tráfico.

El interés previsto se explica por la excepcionalidad del fenómeno. El Instituto Geográfico Nacional recuerda que la península ibérica no veía un eclipse total de Sol desde 1912, aunque en 1959 sí pudo observarse uno desde Canarias. Por ahora, la DGT no ha detallado medidas específicas para León. Lo que sí consta oficialmente es que Castilla y León forma parte del dispositivo general y que la capital leonesa está dentro de la franja de totalidad.