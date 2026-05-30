Un conductor kamikaze de 78 años circula 50 kilómetros en sentido contrario por la A-52 en Zamora

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha identificado a un conductor de 78 años, de nacionalidad portuguesa, tras circular durante más de 50 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-52 en Zamora, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos han tenido lugar sobre las 03.20 de este sábado, cuando se recibieron diferentes avisos a través de diferentes canales, Centro Operativo de Servicio (COS), Centro Operativo de Tráfico (COTA) y 112, provenientes de diversos usuarios de la vía, que advertían de la presencia de un vehículo que circulaba por la calzada en sentido contrario por la mencionada autovía.

Se trataba de un turismo con matrícula portuguesa, cuyo conductor y único ocupante era un varón de 78 años de edad, de la misma nacionalidad.

Componentes del Subsector de Tráfico de Zamora realizaron las pruebas toxicológicas para la detección de alcohol y drogas en el organismo que dieron un resultado negativo.

El incidente y el conductor han sido judicializados y el individuo ha quedado a la espera de juicio rápido por el ilícito cometido.