Martínez, sobre la proclamación de candidatos 'populares' para las municipales: “La forma de trabajar del PP es la verticalidad, el ordeno y mando”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, asiste a la Feria del Ajo de Santa Marina del Rey (León) acompañado de la vicesecretaria general, Nuria Rubio, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón.Peio García

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El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, afirmó hoy sobre la proclamación de candidatos del PP a las capitales de provincia y grandes localidades para las próximas elecciones municipales que “la forma de trabajar del Partido Popular es la verticalidad, el ordeno y mando, no la voluntad de representar y de elegir a la ciudadanía entre los nuestros, entre los que quieren asumir esa responsabilidad”.

Martínez contrapuso los modelos de PSOE y PP. “Nosotros tenemos un modelo de la democracia interna, el modelo de la voluntad de los militantes, el modelo de la voluntad de la ciudadanía de poder asumir la representación de una ciudad para poder generar un dinamismo, como estamos viendo y el modelo diferente que es el del Partido Popular”, apuntó.

“Fíjese qué forma de elegir sus candidatos desde Madrid, desde Génova, cómo he tenido que escuchar a muchos de los candidatos de las capitales de provincia que agradecen al señor Feijóo el nombramiento para poder representar a sus municipios. Creo que no es una buena manera de comenzar”, apuntó y se refirió al Ayuntamiento de Madrid, en cuando al PSOE, como modelo de democracia interna en el seno de un territorio.