The Voodoo Loovers desembarca hoy en El Gran Café, a las 21.30 horas (entradas a 6 euros), con grandes clásicos de todos los generos del rock y de todas sus épocas, desde Elvis Presley a Robert Plant, Beatles, The White Buffalo, The Eagles, The Black Keys, Bob Dylan o los Rolling y muchos temas más escogidos a conciencia, dicen, «para que no sean las que todos los grupos hace». | dl