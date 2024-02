Vox y los tractores, extras inesperados en los Goya

Publicado por p. r. / europa press León Verificado por Creado: Actualizado:

Más nominados ‘20.000 especies de abejas’ lidera con 15 nominaciones. 13 tiene ‘La sociedad de la nieve’

Los Premios Goya 2024, que celebran su gala este sábado 10 de febrero en la Feria de Valladolid, se estrenarán con una celebración que viene marcada tanto por las reacciones a las acusaciones de tres mujeres contra el director de cine Carlos Vermut por violencia sexual como por la presencia por primera vez de políticos de Vox en este evento, así como por las protestas de los agricultores.

El Ministerio de Cultura ha anunciado que impulsará una unidad de atención y prevención de las violencias machistas en el sector cultural. «Tenemos un problema grave de agresiones sexuales y de violencia sexual también en el mundo de la cultura», dijo Ernest Urtasun, ministro de Cultura.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, defendió que Vox, como uno de los dos partidos que sustentan al Gobierno regional, «no podía faltar» en los Goya con presencia institucional pese a que a «algunos» les «escueza» y ha confiado en que el sector del cine utilice su «altavoz» para defender las reivindicaciones de agricultores y ganaderos.

Al referirse al sector cinematográfico como señoritos obtuvo la respuesta de la ministra Ana Redondo, cuestionando que en qué se justifica lo que gana él en su cargo político.

Contenido cinematográfico

En cuanto al contenido de la gala los presentadores han avanzado que será un homenaje al cine español y esperan que en el futuro se recuerde la cita. «Creo que la gala va a tener mucho de nuestro ADN. No va a ser una gala humorística, porque no somos humoristas. No hay nada que se salga de quienes somos. Todo va a ir a favor de la naturalidad, de la espontaneidad, de nuestro amor al cine, de los felices que estamos de formar parte de un mundo que siempre hemos admirado», han señalado en los días previas los tres presentadores.

Homenaje a concha velasco

De momento, han adelantado que Ana Belén cantará y ‘Los Javis’ previsiblemente se unirán a la actuación. También se han desvelado ya las actuaciones musicales que habrá en la ceremonio, con la presencia de artistas como Amaia, David Bisbal, Estopa, María José Llergó, India Martínez, Niña Pastori, Silvia Pérez Cruz y Salvador Sobral. Asimismo, recogerá el Goya internacional la actriz Sigourney Weaver, que ya ayer se encontraba en Valladolid. Igualmente, habrá un homenaje a la vallisoletana Concha Velasco, fallecida el año pasado.

Bayona y Urresola

En cuanto a los favoritos, La sociedad de la nieve , de J. A. Bayona, 20.000 especies de abejas , de Estibaliz Urresola, Cerrar los ojos , de Víctor Erice y Saben aquell , han copado el mayor número de candidaturas. En concreto, 20.000 especies de abejas lidera la carrera con 15 nominaciones, frente a las trece de La sociedad de la nieve . En un escalón más abajo se encuentran Cerrar los ojos y Saben aquell , con once cada una.