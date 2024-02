The Buyakers recalan en la sala Black Bourbon

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La sala Black Bourbon (calle Puerta del Sol, 8) acoge un concierto a cargo de The Buyakers, a las 22.0 horas (entradas 5 euros). Rock, Blues, Ska, Reggae, y mucho humor son los protagonistas del show de una banda que nació en Nueva York y que viajó desde Francia a Inglaterra, antes de retornar a su Puertollano Natal. The Buyakers se inicia con un encuentro casual entre Víctor Mohedando y Sergio González Suko en un avión con destino a Estados Unidos, lugar en el que harían resonar su ilusión a través de los grandes éxitos del rock. A su vuelta, The Buyakers se conforma definitivamente como banda, y graban su primer single, No somos Tarantino . En 2015 ve la luz su primer EP, Empieza la función , que les lleva a girar por toda España y a tocar en festivales como ViñaRock, The Juergas Fest o Quijote Fest, ganando varios premios internacionales a mejor banda. Cinco discos después ( Empieza la función, El bar de los Muertos, Donde caben dos…, Entidad Cuernos y Canciones Piratas ) y quince años más viejos, el viaje no ha dejado de crecer, ni las ilusiones tampoco. El viaje continua y The Buyakers llegan a León para hacer vibrar al ritmo de su alegre y ecléptico carrusel musical.