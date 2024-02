Los Chicos vuelven a León tras quince años

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La tienda de discos y promotora de conciertos de León Discos Lizard celebrará el sábado su segundo aniversario con un concierto en Espacio Vías, a partir de las 20.00 horas (entradas 18 eurois). Los Chicos vuelven a actuar en León después de quince años. Llevan ya casi 25 años de sudor y fiestas girando, en los que han construido una maquinaria de country-punk-rock-soul-garage-gospel repleta de locura y diversión que ha arrasado lugares de todo el mundo, como demuestran su seis giras por Australia (las dos últimas con la leyenda Radio Birdman por petición del propio grupo), sus innumerables visitas al Reino Unido, y haber pisado todo nuestro país. Su primer single fue publicado en 2002 y, desde entonces, han publicado siete álbumes en varios sellos de prestigio como FOLC Records, H Records o El Segell del Primavera, donde sacaron el último; pero su principal discográfica es la londinense Dirty Water Records, una de las más importantes dentro del mundo del R&R europeo. Además en Australia sacaron un recopilatorio al cumplir 10 años del grupo en Off The Hip Records y una edición especial de su último álbum en Cheersquad Records. Coincidiendo con su vigésimo cumpleaños, en Estados Unidos les han editado otro recopilatorio de su carrera, que sale publicado en doble LP este otoño en España. En el escenario son como un cruce entre Dr. Feelgood, New Bomb Turks, Radio Birdman y Mojo Nixon, sudan rock and roll y diversión, y su sonido te atrapa con un ataque gemelo de guitarras grasientas herederas del más salvaje pub-rock, una base rítmica que provoca terremotos y un front-man que parece volar como un cruce entre Iggy Pop y Rob Younger en el cuerpo de un monstruo de dos cabezas llamado Springsteen-Brilleaux. ¡Estos grandes defensores de la fiesta podrían ser como una mezcla entre Black Flag y los Shananas, como Otis Redding con una banda de Texas Punk Garage con su equipo a punto de explotar!

Espacio Vías también recibe el sábado a los gaditanos G.A.S. Drummers, una de las bandas de punk-rock más veteranas de nuestro país, con más de 25 años de trayectoria y varios trabajos editaods. Han girado por Europa y EE UU, además de recorrerse las salas y festivales de aquí. Este año han sido elegidos por NOFX para acompañarles en el Wizink de Madrid en su gira de despedida. Será la primera vez que actuen en León y para la ocasión se van a tocar el Never Mind the Bollock de los Sex Pistols.

Los debutantes

El tercer grupo que actuará el sábado en Espacio Vías es Taikonautas. Seducidos por las sonoridad de la palabra Taikonautas (astronautas de la Republica Popular China) estos cinco amigos, veteranos instrumentistas aficionados al rock and roll,decidieron bautizar así a su nuevo proyecto que empezó hace más de un año.

Aunque cuidan la sutileza de unas voces melódicas, con sus guitarras limpias y afiladas suenan a R & B de tasca, Rockabilly de cuarta velocidad, pop de la British Invasion y a otros ricos sabores sin más pretensiones que la diversión y el baile.

Han querido preparar a conciencia su repertorio antes de lanzarse al espacio exterior y el concierto que darán en el segundo cumpleaños de Lizard será su debut en directo.