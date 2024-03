La exposición del Musac que fascina al mundo

Visitas y clausura Habrá visitas monográficas el 14 y 28 de abril, y 12 y 19 de mayo, fecha de clausura

El Musac tiene que responder a lo que sus siglas señalan: Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Pero con la exposición de Ana Mendieta se les ha ido la mano. Y para bien. En búsqueda del origen , comisariada por Álvaro Rodríguez Fominaya, director del centro museístico, hace honor a su título en lo que representa en torno a la artista nacida en Cárdenas, Cuba, el 18 de noviembre de 1948, y muerta prematuramente y de manera trágica en Nueva York, el 8 de septiembre de 1985, al caer desde su apartamento en el piso 34 de Greenwich Village, en Nueva York. Precisamente, andaban no hace mucho tiempo unos periodistas de The New York Times llegados a León para encontrarse lo que no hay en ningún sitio: una muestra única, la primera en España, que se puede ver de la malograda creadora fallecida de esta forma trágica. Suicidio o crimen. Esa es otra historia. Pero también con la coincidencia leonesa de que quien se constituyó en posible sospechoso de la muerte de Mendieta murió dos días antes de la apertura al público de la exposición. Tal vez, ni Mendieta ni el que era su pareja en una relación al parecer tormentosa, Carl Andre, supieran que en el Noroeste español hay una ciudad llamada León. Pero lo cierto es que a día de hoy es el epicentro de lo que fue Ana Mendieta como artista.

En búsqueda del origen es la mayor exposición monográfica de la artista Ana Mendieta. El proyecto reúne alrededor de un centenar de obras en diferentes medios —fotografías, vídeos, esculturas, instalaciones, dibujos o pintura— que abarcan más de quince años de su producción, los transcurridos entre 1968 y 1985. La expectación fue inmediata y su impacto crece a medida que es visitada, oportunidad excepcional hasta el día 19 de mayo, fecha de su clausura.

Las próximas visitas monográficas tendrán lugar los días 14 y 28 de abril, y 12 y 19 de mayo a las 18.00 horas.

Como exposición concebida por MO.CO Montpellier Contemporain (Francia), y coproducida con el Musac, en colaboración con el Musée des beaux-arts La Chaux-de-Fonds (Suiza), En búsqueda del origen responde a las expectativas de la mejor de las maneras en las que se transmite el arte, y que es la invitación a verla y recomendarla. Porque incluso en el descubrimiento al instante, se detecta la reinvención de artista en tantos formatos como ella crea en fotografías, pintura, videos, instalaciones y más.

Cuenta el propio trabajo que presenta el Musac la influencia que en Ana Mendieta se dio no sólo en su ámbito artístico sino en el contexto político vivido en Cuba y que le lleva como una exiliada a Estados Unidos. Lo que ocurre es que apenas tiene 12 años cuando el mundo de su infancia cambia para siempre. De esta manera, se relata como a lo largo de una trayectoria de poco más de 15 años desarrolló su propia práctica híbrida, que fusionaba aspectos del body art y del land art. Ella usaba el término earth body (cuerpo de tierra) para describir su particular aproximación a la práctica del arte, en la que incorporaba su propia figura —o su silueta o su huella— al paisaje natural. El deseo de Mendieta de conectar con la naturaleza y la historia evolucionó a partir de su deseo de recuperar su tierra natal perdida de Cuba, de la que se exilió hacia EE UU a los 12 años tras la revolución liderada por Fidel Castro.

Raquel Cecilia, sobrina de Mendieta, y clave en su legado. MARÍA FUENTES