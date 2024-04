Rozalén cerrará las fiestas de San Juan

Rozalén pondrá el broche a las fiestas de San Juan de este año, con un concierto el 29 de junio en el Palacio de Exposiciones. La artista, que tiene varios discos de platino y ha sido nominada en los Latin Grammy por trabajos como Cuando el río suena o La puerta violeta, desembarcará en León con la gira promocional de El abrazo. Después de avanzar su próximo trabajo discográfico con el lanzamiento del sencillo Tres días en Cartagena, junto a Carlos Vives, El abrazo estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de este viernes. Un disco —el sexto de su carrera— que acercará a Rozalén a ciudades como León. Será dentro de su gira más ambiciosa, que llegará a Dublín, Londres y Edimburgo. Rozalén, destacada activista por los derechos de las minorías, siempre acompañada en el escenario por Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos, empezó a componer con tan solo 14 años.

María de los Ángeles Rozalén Ortuño (Albacete, 1986) publicó en 2013 su primer álbum de estudio, Con derecho a..., cuyo éxito le permitió dar la vuelta a España y ‘conquistar’ América Latina. Después vendrían Quién me ha visto (2015), Cuando el río suena (2017), Cerrando puntos suspensivos (2018) y Matriz (2022), un trabajo muy personal inspirado en el folclore de distintas regiones. Rozalén ganó el Goya a la Mejor Canción Original por Que no, que no, compuesta para la película La boda de Rosa. Las entradas para el concierto de León ya están a la venta, desde 33 euros.