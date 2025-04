El museo más grande de Europa

Hay un tridente cultural leonés a nivel Comunidad que no tiene nada que envidiar al resto. Es más, lidera. Con el Musac a la cabeza la aportación provincial es de máximo nivel y, por tanto, convertida en representativa del conjunto y referencia. Llega la Semana Santa y no solo de procesiones vive el turista o visitante, y los museos regionales y provinciales de Castilla y León ofrecen un amplio programa de actividades. Por supuesto, desde la Consejería de Cultura no se olvidan de esa imprescindible y especial dedicación al público infantil y familiar aprovechando las vacaciones escolares. Son tres de las 14 propuestas en las nueve provincias las que llevan matrícula leonesa: El Musac, El Museo de la Siderurgia y la Minería, en Sabero, y, por supuesto, el Museo de León, en el ya de por sí atractivo edificio Pallarés en Santo Domingo.

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León Musac, como ya informó Diario de León, refuerza su oferta de visitas guiadas a la exposición Ai Weiwei. Don Quixote durante las vacaciones escolares de Semana Santa. Las visitas dirigidas a público general tendrán lugar mañana martes 15 y miércoles 16 de abril a las 19.00 horas; el jueves 17 y viernes 18 a las 12.00, 13.00 y 19.00 horas; y el sábado 19 y domingo 20 a las 13.00 y 19.00 horas. Además, se ofrecen dos visitas guiadas dirigidas a público familiar con niños a partir de 5 años el sábado 19 y domingo 20 a las 12.00 horas. Las actividades son gratuitas incluidas en el precio de la entrada al museo y pueden reservarse a través de la web www.musac.es a partir de hoy lunes a las 18.00 horas. Ai Weiwei. Don Quixote es una extensa exposición que recoge una selección de trabajos producidos durante los últimos veinte años por Ai Weiwei (Pekín, 1957), un artista imprescindible en el panorama internacional que se mueve libremente entre diversos medios, como instalación escultórica, cine, fotografía, cerámica, pintura, arquitectura o escritura, para reflexionar sobre el mundo contemporáneo. La muestra, que ya ha sido visitada por más de 53.000 personas y estará abierta hasta el próximo 18 de mayo, reúne grandes instalaciones, una selección de obras realizadas con bloques de Lego y películas creadas durante las dos últimas décadas por el artista y activista de origen chino. Además, se podrán visitar las exposiciones temporales, recientemente inauguradas, Así como suceden las cosas también nada sucede. Colección Musac y Autorretratos a través de la historia del arte, que muestra por vez primera en el museo siete fotografías donadas por el artista Yasumasa Morimura.

Los esclavos del carbón

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, centro de referencia con sede en Sabero, presenta la exposición temporal Los esclavos del carbón, promovida por el Club Xeitu de Villablino. La muestra incorpora documentos y fotografías de la época, construyendo un relato didáctico sobre la temática, con una mirada tanto general sobre este episodio histórico, como cercana en lo geográfico y afectivo. Además, hasta el 30 de abril se puede visitar la muestra Compañero animal dedicada a los animales que compartieron el duro trabajo de los mineros y que hoy en día siguen siendo grandes desconocidos. La muestra, comisariada por el historiador de la minería Fernando Cuevas, cuenta con ilustraciones de Alfonso Zapico, Premio Nacional del Comic 2012, y el montaje de la galería minera que la acoge ha sido realizado por el Club de Entibadores Palentinos de Guardo. El museo ha programado para el día de Jueves Santo, 17 de abril a las 18.00 horas, el espectáculo Chala2, de la compañía Condedeclown. Se trata de una obra para todos los públicos, protagonizada por dos personajes que, creyéndose grandes artistas, se atreven a hacer un espectáculo mostrando sus peculiares habilidades rozando la delgada línea entre el ridículo y el éxito. La representación, bajo la dirección de Mercedes Saiz, cuenta con la interpretación de Nuria Robles y Chema López. Las entradas están a la venta en el museo y tienen un precio de tres euros. El aforo es limitado.

El Museo de León cuenta estos días también con la exposición temporal Ciertos deslumbramientos, con fotografías de José Ramón Vega a las cuales acompañan textos de Tomás Sánchez Santiago. La muestra llega en colaboración con el Ilcyl (Instituto Castellano y Leonés de la Lengua).

Y en otros lugares

Pero sin que León deje de ser la prioridad ni recurrir a los consejos de Guzmán el Bueno también se puede salir fuera a ver otras propuestas igual de interesantes. Así, el El Museo de la Evolución Humana amplía su horario y realizarán ocho microexplicaciones diarias. Se trata de pequeñas explicaciones didácticas, de veinte minutos de duración y gratuitas, que permiten al visitante profundizar en los aspectos más reseñables de la evolución humana. Se puede visitar la exposición Las manos mágicas. Una maravilla de la evolución, en la sala de exposiciones temporales del MEH.

El Museo Etnográfico de Castilla y León acaba de inaugurar la exposición temporal Vestir el barro. Fotografías de la Escuela Madrileña de Cerámica en Castilla y León, en colaboración con el Museo de Historia de Madrid.

El Palacio Quintanar, en Segovia, acoge Arte en el Vinilo. Comisariada por el fotógrafo Antonio Lafuente, muestra los fondos artísticos de la colección Chambao. También se pueden ver obras de Yolanda Tabanera.

El Museo de Ávila celebra mañana a las 17.00 horas el taller Artesanía tradicional en paja de centeno. El Museo de Burgos ofrece el recorrido temático La mujer representada y El monacato y su contribución al desarrollo de las artes. El Museo de Palencia cuenta con Tempus fugit. 10+1 aniversario Ai+. El Museo de Salamanca programa el taller familiar Semana Santa en el Museo con el Retablo de María Magdalena.

1474. Isabel, reina en Segovia

En el Museo de Segovia, 1474. Isabel, reina en Segovia, además de proponer el taller Érase una vez las religiones en el museo I. En el Museo Numantino, La madera y la vida