Fallece Manolo Zarzo, el alma del cine español, a los 93 años

El mundo del cine y la televisión española está de luto. Manuel López Zarza, conocido artísticamente como Manolo Zarzo, ha fallecido la pasada noche del 16 de junio de 2025 en Pozuelo de Alarcón, Madrid, a los 93 años, según han confirmado fuentes cercanas a su familia a la agencia EFE. El veterano actor, un rostro imprescindible del cine español, deja tras de sí un legado imborrable con más de seis décadas de carrera y una filmografía que supera las 170 películas, además de innumerables participaciones en teatro y televisión.

Nacido el 26 de abril de 1932 en el madrileño barrio de Ventas, Manolo Zarzo fue mucho más que un actor: fue un obrero de la interpretación, como él mismo se definía. Hijo de un albañil y una comadrona, y el menor de ocho hermanos, su vocación artística despuntó desde niño. A los 16 años, se unió a la compañía teatral juvenil Los Chavalillos de España, donde formó un dúo cómico con su hermana Josefa, conocido como Los hermanos Zarzo. Su debut cinematográfico llegaría en 1951 de la mano del director Antonio del Amo con Día tras día, donde interpretó a un “niño del Rastro, medio cojo, que le gusta el fútbol”, un papel que marcó el inicio de una trayectoria legendaria.

Un héroe en la vida real

Uno de los episodios más recordados de la vida de Zarzo ocurrió el 23 de septiembre de 1960, cuando su valentía lo llevó al borde de la muerte. Mientras caminaba por la calle Carretas en Madrid para recoger su pasaporte, se encontró con un incendio en unos grandes almacenes. Sin dudarlo, se unió a un grupo de personas que sostenían mantas para salvar a las empleadas atrapadas. Cuando una joven saltó y estaba a punto de caer fuera de la lona, Zarzo la atrapó con sus brazos, salvándole la vida. El impacto le causó graves lesiones en cervicales, dorsales y lumbares, dejándolo clínicamente muerto durante dos horas. Tras dos meses con el torso escayolado, su voluntad inquebrantable lo llevó a recuperarse: “Me dije: ‘me voy a poner bien’, y aquí estoy”, relató en un homenaje de la Academia de Cine. Sin embargo, las secuelas de este acto heroico le provocaron dolores de espalda en sus últimos años, especialmente en su nonagenaria edad.

Un rostro del cine español

Manolo Zarzo fue un actor versátil que brilló en todos los géneros, desde comedias costumbristas hasta spaghetti westerns rodados en Almería, pasando por dramas de gran calado. Su participación en Los golfos (1960), de Carlos Saura, marcó un hito al ser la única cara profesional en un reparto neorrealista que revolucionó el cine español, presentado en Cannes y elogiado por Luis Buñuel. Trabajó con directores de la talla de Luis García Berlanga, Mariano Ozores, Pedro Lazaga, Juan Antonio Bardem, José Luis Garci, Pilar Miró, Mario Camus y Pedro Almodóvar, en películas tan emblemáticas como La colmena (1982), Los santos inocentes (1984), El crimen de Cuenca (1979) y Entre tinieblas (1983).

En televisión, Zarzo dejó huella en series icónicas como Farmacia de guardia, Médico de familia, Cuéntame cómo pasó y Aquí no hay quien viva, donde sus personajes secundarios se ganaron el cariño del público. Su voz grave, su cabello blanco y su presencia magnética lo convirtieron en un rostro reconocible para generaciones de espectadores.

Una vida personal discreta

Pese a su fama, Zarzo siempre mantuvo su vida privada alejada del foco mediático. Tuvo un sonado romance con la querida actriz Lina Morgan en sus años de juventud, cuando ambos coincidieron en Los Chavalillos de España. Contrajo matrimonio en 1959 con María Luz Cañizares, con quien tuvo tres hijos: Manuel, Flavia y David, estos últimos también actores. Tras su divorcio, formó una nueva familia con su pareja Pilar, con quien tuvo dos hijos más, Mario y Hugo. La tragedia también tocó su vida: perdió a una hija de dos meses a causa de una bronquitis, un dolor que coincidió con el fatídico incendio de 1960.

Un legado imborrable

En mayo de 2024, Zarzo fue operado del corazón y se le implantó un marcapasos para tratar sus problemas cardíacos. A pesar de su avanzada edad, nunca perdió las ganas de trabajar, participando incluso en cortometrajes de directores noveles sin cobrar, demostrando su pasión por la actuación. Su contribución al cine español fue reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura.

La Academia de Cine le rindió un emotivo homenaje en 2023, donde Zarzo, acompañado por el actor Fernando Cayo, compartió anécdotas de su carrera y su vida, recordando con cariño a compañeros como José Luis López Vázquez, Alfredo Landa y Juan Mariné. “Tengo amigos, aunque casi todos han muerto, y el respeto y el cariño de la gente”, expresó emocionado.

Un adiós en la intimidad

La familia de Manolo Zarzo ha expresado su deseo de despedirlo en la más estricta intimidad, rodeado únicamente de sus seres queridos y amigos cercanos. Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia, con medios como El País, ABC y El Mundo destacando su prolífica carrera y su impacto en la cultura española.

Manolo Zarzo no fue solo un actor; fue un símbolo de dedicación, versatilidad y humanidad. Como él mismo decía, su vida fue un cuaderno donde apuntó cada trabajo, cada papel, cada momento. Ese cuaderno, con más de 240 títulos según IMDb, es el testimonio de un hombre que vivió por y para el arte. Hoy, España llora a uno de sus grandes, pero su legado seguirá vivo en cada pantalla que proyecte su inconfundible presencia.