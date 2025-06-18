Secretos y pasiones en la nueva novela de Carmen Arteaga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La escritora Carmen Arteaga (León, 1984) regresa a las librerías con Todas las mentiras de Ágata Belmonte (Ediciones B) , una novela repleta de pasiones, secretos y glamour.Una historia emocionante y adictiva protagonizada por la mayor diva del cine español, cuya muerte provoca una sorprendente cadena de revelaciones familiares. Coincidiendo con la llegada de la novela a las librerías, la autora la presentará, a las 19.00 horas, en Ámbito Cultural de El Corte Inglés, donde firmará ejemplares. Carmen Arteaga, guionista de formación, ha publicado siete novelas hasta la fecha y se convirtió en finalista, entre más de 5.000 aspirantes, del concurso literario Amazon Storyteller en 2023.Todas las mentiras de Ágata Belmonte es su octava obra (la segunda que publica con Ediciones B tras Cuando el mundo sea más grande). Ágata Belmonte, la mayor diva del cine español, ha muerto. Mientras el país llora su pérdida, su sobrina Malena, que llevaba dieciséis años sin dirigirle la palabra, se ve obligada a regresar a Madrid y hacer frente al recuerdo de alguien a quien nunca ha podido perdonar. A ojos del público, Ágata fue un icono. Para Malena, en cambio, fue una mujer egocéntrica y cruel, obsesionada con su imagen y su carrera. Por eso, en cuanto tuvo la oportunidad, huyó de su lado. Y quizá por eso le resulta tan desconcertante que su tía le haya legado lo más valioso que poseía: el relato de su vida. Y con él, una sospecha inquietante: probablemente lo más doloroso de Ágata no fueran sus mentiras, sino todo lo que eligió callar. En ocho cintas de vídeo, grabadas por un joven —e irresistible documentalista—, la actriz lo confiesa todo. Malena podrá reconstruir el pasado de su tía y el suyo propio.